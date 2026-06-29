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Silivri'de Yangına Müdahale Eden İtfaiye Ekibine Saldırı

Silivri'de Yangına Müdahale Eden İtfaiye Ekibine Saldırı
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Silivri'de otluk alan yangınına müdahale eden itfaiye ekibi, geç kaldıklarını iddia eden bir kişinin kürekle saldırısına uğradı. Saldırgan, itfaiye aracına kürek fırlatıp hakaret etti.

SİLİVRİ'de otluk alanda çıkan yangına müdahale için olay yerine giden itfaiye ekibi, geç kaldıklarını iddia eden bir kişinin saldırısına uğradı. Ekibe hakaret ederek tepki gösteren kişi, elindeki küreği itfaiye aracına fırlattı.

Olay, dün saat 13.50 sıralarında Yeni Mahalle'de meydana geldi. Otluk alanda çıkan ve yaklaşık 150 hektarlık alanda zarara neden olan yangına müdahale için bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından alevleri kontrol altına aldı. Yangın ihbarına müdahale için olay yerine gelen itfaiye aracının önünü kesen bir kişi, ekiplerin geç kaldığını öne sürerek tepki gösterdi. İtfaiye aracından yapılan anonsa küfrederek karşılık veren kişi, elindeki küreği araca fırlattı. O anlar kameralara yansırken çevredekiler saldırganı sakinleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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