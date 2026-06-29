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Çermik'te oluşan çukurlara ağaç dikerek yolların yapılmamasını protesto ettiler

Çermik'te oluşan çukurlara ağaç dikerek yolların yapılmamasını protesto ettiler
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, kış yağışlarıyla tahrip olan Haseran bölgesi grup yolundaki çukurlar, vatandaşlar tarafından ağaç dikilerek protesto edildi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki Haseran bölgesi grup yolu, vatandaşların ilginç yöntemi ile protesto edildi.

20'ye yakın köy ve mezranın kullandığı Haseran bölgesi mahalle yolları, kış mevsiminin yağışlı geçmesinden dolayı tahrip oldu. Seslerini duyurmak isteyen bölge sakinlerinden Bülent Aldağ ve Servan Dağtekin, yolda oluşan derin çukurlara sembolik olarak ağaç dikti. Bülent Aldağ, "Yol yaklaşık 20 kilometre, birçok mahalleli bu yolu kullanıyor. Yolda yoğun çukurlar var. Çukurlar araçlara zarar veriyor. Sesimizi duyurmak için böyle bir yönteme başvurduk. Bu yolun yetkililer tarafından yapılmasını istiyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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