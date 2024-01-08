Ankara 2024 seçim anketleri! Mansur Yavaş - Turgut Altınok kim önde?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek. Peki, Ankara 2024 seçim anket sonuçları ne? Mansur Yavaş - Turgut Altınok kim önde?

ANKARA 2024 SEÇİM ANKETLERİ!

Ankara 2024 seçim anketleri henüz açıklanmadı. Açıklanan anketleri sayfamızda görüntüleyebilirsiniz.

MANSUR YAVAŞ KİMDİR?

1955 yılında Beypazarı'nda dünyaya gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilk, orta ve lise eğitimini Beypazarı'nda tamamladıktan sonra 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Askeri savcı olarak tamamladığı askerlik sonrasında, Başkan Yavaş 13 yıl boyunca Beypazarı'nda serbest avukatlık yaptı.

1989-1994 yılları arasında belediye meclis üyeliği yapan Yavaş, 1994 yılında Beypazarı Belediye Başkan Adayı oldu. 1999 yılında belediye seçimlerini yüzde 51 oy oranıyla kazanarak Beypazarı Belediye Başkanı oldu. Başkan Yavaş, 18 Nisan 2004 seçimlerinde oy oranını artırarak ikinci kez yüzde 55 ile Beypazarı Belediye Başkanlığına seçildi.

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak aldığı yüzde 27'lik oy oranıyla dikkat çekti. 2014 Yerel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Yavaş, yüzde 43.83 oy oranıyla büyük başarı gösterdi.

Türkçe'nin korunması için gerçekleştirdiği çalışmalarla Türk Dil Kurumu tarafından onur ödülüne layık görülen Başkan Yavaş, 24 Eylül 2004 tarihinde TÜSİAV tarafından "Yılın Belediye Başkanı" seçildi.

Üniversitelerin, halkın ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle uyguladığı "sosyal belediyecilik" anlayışıyla "Beypazarı Modeli"nin de mimarı olarak anılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Beypazarı'na ikinci kez başkan seçildikten sonra uluslararası festivaller, şölenler, bina restorasyonları, konaklama kapasitesinin artırılması ve yerel lezzetlerin tanıtılması ile Beypazarı'na ve Başkent'e turizm anlamında katkıda bulundu, bölgede sürdürülebilir istihdam sağladı.

Başkent'te 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde büyük başarı göstererek yüzde 50.93 oy oranıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Mansur Yavaş, evli ve iki çocuk babasıdır.

Turgut Altınok, 1962 yılında Ankara'nın Balâ ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulunda, ortaöğrenimini Keçiören Kalaba Lisesinde tamamladı. Yükseköğrenimini uluslararası hukuk alanında yapan Altınok, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmalardan dolayı Azerbaycan Uluslararası Vektör İlim Merkezi tarafından "Fahri Doktora" unvanına lâyık görüldü. Kazakistan Abay Devlet Üniversitesi`nde ders verme yetkisiyle "Profesör" oldu.

Asıl mesleği avukatlık olan Altınok`un siyasi hayatı, Ülkü Ocakları`nda başladı. 25 yaşındayken Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Keçiören İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Altınok, daha sonra MÇP Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. 12 Eylül Darbesi'nden sonra 28 yaşında, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı oldu. 1994 yerel seçimlerinde MHP'den, 1999 yerel seçimlerinde ise Fazilet Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Altınok, kuruluş aşamasında içerisinde bulunduğu AK Parti'den 2004 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçilirken, 31 Mart 2019'da yapılan son yerel seçimlerde yeniden Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.

Hacı Bektaş-ı Veli`nin, "Bir olalım, iri olalım, diri olalım"felsefesiyle hiçbir zaman kimseyi ayırmadan ve ötekileştirmeden her kesime kucak açan Turgut Altınok; adalet, hoşgörü ve samimiyet merkezli belediye başkanı profiliyle vatandaşların gönlünde taht kurdu. Türkiye`de yerel yönetimlerin örnek aldığı bir belediyecilik sistemi kurarak ilklere imza atan Altınok, yenilikçi projeleriyle "Model Başkan" olarak tanındı.

Turgut Altınok'un belediye başkanlığı dönemlerinde turizm merkezi haline gelen Keçiören, Kültür ve Turizm Bakanlığı`nın yayın kataloğunda "Gezilecek Yerler" başlığı altında yer aldı. Özellikle pazar uygulamaları üniversitelerde araştırma ve tez konusu oldu. İmar projeleri ile altyapı ve üstyapı çalışmaları 6`da 5`i gecekondu olan Keçiören`i sadece Ankara`nın değil, Türkiye`nin parlayan yıldızı yaptı.

Altınok'un Keçiören`e kazandırdığı birçok eser bulunurken, örnek olarak gösterilen eserlerinden bazıları şunlardır:

En büyük açık hava akvaryumu olan Deniz Dünyası, Türkiye'nin şehir merkezli en uzun teleferiği, Ankara Evi, Türk Büyükleri Anıtı, Orhun Yazıtları Anıtı, Estergon Türk Kültür Merkezi, saat kulesi, çeşmeler, sebiller, şelaleler, yürüyüş yolları, gül bahçeleri, örnek pazarlar, eğitim merkezleri, 500'e yakın park-bahçe ve spor kompleksi, ihtiyaç sahiplerine destek programları, sosyal faaliyetler, konserler, ücretsiz veterinerlik hizmetleri ile tamamlanma aşamasında olan Cumhuriyet Kulesi.

Turgut Altınok evliolup iki kız, iki erkek çocuk babasıdır.