Anabilim’den Genç Sanatçılara Büyük Sahne

Festivalin ödül töreninde; tiyatro dünyasının usta isimleri, eğitimciler, öğrenciler ve sanatseverler bir araya geldi. Festival boyunca sahnelenen oyunlar; oyunculuk performansları, yönetmenlik yaklaşımları, sahne tasarımları ve yaratıcı yorumlarıyla jüri tarafından değerlendirildi.

Oyuncu Nergis Öztürk’ün sunuculuğunu üstlendiği festival kapsamında; “Yaşam Boyu Onur Ödülü” Türk tiyatrosunun duayen sanatçısı Aliye Uzunatağan’a takdim edilirken, Türk tiyatrosuna emeklerinden ötürü “Ustalara Saygı Ödülü” Mine Tüfekçioğlu, Seray Gözler ve Saydam Yeniay’a verildi. “Gençlere İlham Ödülü” ise yeni jenerasyonun başarılı oyuncularından Melis İşiten’e takdim edildi. Tümay Özokur Akademi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da en iyi kadın oyuncu ve en iyi erkek oyunculara burs vererek genç oyuncuların başarılarına akademik destek sağladı.

Ödül töreninde konuşan Anabilim Eğitim Kurumları İcra Kurulu Üyesi Seda Zeynep Aytaçlı, sanatın gençlerin gelişimindeki önemine dikkat çekerek şu açıklamada bulundu:

“Öğrencilerimizin yalnızca akademik anlamda değil; duygusal, sosyal ve sanatsal yönleriyle de gelişmelerini çok önemsiyoruz. Bu misyonumuzu genişleterek, diğer okullardaki tiyatroya gönül vermiş lise öğrencilerini aynı festivalde buluşturduk. Tiyatro; özgüven, ekip çalışması, ifade becerisi ve yaratıcılığı aynı anda geliştiren çok güçlü bir alan. O yüzden sahneye çıkan tüm öğrencileri, cesaretleri ve emekleri için kutluyoruz. Bu festivalin her yıl büyüyerek devam etmesini ve lise tiyatrosuna ilham veren geleneksel bir festivale dönüşmesini hedefliyoruz.”

Anabilim 2. Liseler Arası Tiyatro Festivali Ödül Töreni Büyük Bir Coşku ile Gerçekleşti!

Bu sene ikincisi düzenlenen Anabilim Liseler Arası Tiyatro Festivali Ödül Töreni’nde, festivalin Genel Sanat Yönetmeni ve Jüri başkanı Cengiz Çevik ile birlikte, tasarımcı Ayşegül Fişenk, oyun yazarı ve senarist Özden İnal, Devlet Tiyatrosu Sanatçısı ve oyuncu Tolga Kortunay, oyuncu ve yönetmen Gökhan Doğrusoy jüride yer aldı.

En iyi Afiş Tasarımı ödülü Kadıköy Anadolu Lisesi “Kafesten Bir Kuş Uçtu” oyunun olurken,

En iyi Hareket Düzeni ödülü ise “Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir Şey Oldu” oyunuyla Özel Moda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nin oldu.

En iyi Sahne Müziği ödülü Ataköy Anadolu Lisesi “Gökyüzüne Bir Merdiven” oyununa,

En iyi Saç & Makyaj tasarımı ödülü “Kibarlık Budalası” oyunuyla Ahmet Ratıp Paşa Güzel Sanatlar Lisesi’ne,

En iyi Kostüm Tasarımı ödülü “Kibarlık Budalası” oyunu ile Mevlâna Anadolu Lisesi’ne,

En iyi Işık Tasarımı ödülü “Martı” oyunu ile Özel Saint Benoit Fransız Lisesi’ne,

En iyi Dekor Tasarımı ödülü “İstanbul Efendisi” oyunu ile Özel Cihangir Okulları Anadolu Lisesi’ne verildi.

Gelecek vaat eden oyuncu ödülü, “Martı” oyunundaki performası ile Özel Saint Benoit Fransız Lisesi’nden Hüma Özkan’a ve “Keşanlı Ali Destanı” oyunundaki performası ile Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi’nden Ege Akgöl’e verildi.

Yardımcı rolde en iyi kadın oyuncu ödülü “Tahayyülden Temaşaya Çehov”daki performası ile Orhangazi Anadolu Lisesi’nden Alanur Kaleci’ye ve “Aşk Yaşasaydı”daki performası ile Haydarpaşa Lisesi’nden Gülce Özdilek’e verildi.

Yardımcı rolde en iyi erkek oyuncu ödülü ise “Kibarlık Budalası”ndaki performansı ile Mevlana Anadolu Lisesi’nden Arif Ümit Erol’a ve “39 Basamak”taki performası ile Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’nden İhsan Mercan’a verildi.

En iyi kadın oyuncu ödülü “Tahayyülden Temaşaya Çehov”daki performası ile Orhangazi Anadolu Lisesi’nden Bilgesu Bal’a ve “Kibarlık Budalası”ndaki performası ile Ahmet Ratıp Paşa Güzel Sanatlar Lisesi’nden Eslem Gül Sağlamdemir’e verildi.

En iyi erkek oyuncu ödülü “Tahayyülden Temaşaya Çehov”daki performası ile Orhangazi Anadolu Lisesi’nden Arda Topal’a ve “Lüküs Hayat”taki performansı ile Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi’nden Efe Saygun’a verildi.

Tiyatro Gazetesi Özel Ödülü’nü Ataköy Anadolu Lisesi’nin “Gökyüzüne Bir Merdiven” oyunu aldı.

En iyi Yönetmen Ödülü’nü “39 Basamak” oyunuyla Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’nden Buse Kılınç alırken,

Jüri Özel Ödülü’nü Kadıköy Anadolu Lisesi’nin “Kafesten Bir Kuş Uçtu” oyunu kazandı.

Övgüye Değer Oyun Ödülü’nü Orhangazi Anadolu Lisesi’nin “Tahayyülden Temaşaya Çehov” oyunu alırken,

En İyi Oyun Ödülü ise ”39 Basamak” ile Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’nin oldu.

Ödül alan ve almayan tüm öğrenciler uzun süre alkışlanırken, organizasyon genç sanatçıların geleceğine ışık tutan önemli bir kültür-sanat etkinliği olarak büyük beğeni topladı.

