Altun Gıda, Seğmen Kardeşler Gıda yatırımıyla entegre gıda vizyonunu güçlendiriyor

Pay devrinin birinci aşamasına verilen onayın ardından Seğmen Kardeşler Gıda’nın yönetiminde belirleyici rol üstlenen Altun Gıda’nın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Anıl Altun “Atılan adım küresel ölçekte entegre bir gıda şirketi olma vizyonumuzu daha da ileri taşıyacak” dedi.

Temelleri 1938 yılında atılan Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.’nin %74,85 oranındaki paylarının Altun Gıda, GMS Yatırım Holding ve Ümit Gümüş’e devrine yönelik sürecin Rekabet Kurumu’ndan gerekli onayın alınmasının ardından iki aşamalı sonuçlandırılması kararı verilmiştir.

Yatırımın 30 Haziran 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1.aşamasında Altun Gıda A.Ş.’ye 30.000.000 TL nominal A grubu ve 14.750.000 TL nominal B grubu; GMS Yatırım Holding A.Ş.’ye ise 5.000.000 TL nominal A grubu ve 39.750.000 TL nominal B grubu payları iktisap etti. İşlem kapsamında Altun Gıda ve GMS Yatırım Holding %71,056 oy hakkına ulaşarak Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş ‘nin yönetim kontrolünü elde etti. 2.aşamada ise GMS Yatırım Holding A.Ş. 1.000.000 TL nominal A grubu ve 16.632.610 TL nominal B grubu, Ümit Gümüş ise 26.850.000 TL nominal B grubu payları iktisap edecek.

Söz konusu satın alma, Altun Gıda’nın uzun vadeli büyüme stratejisi, sürdürülebilir değer yaratma yaklaşımı ve küresel ölçekte entegre bir gıda şirketi olma vizyonu doğrultusunda atılmış önemli bir stratejik adım olarak değerlendiriliyor.

Markalı gıdada stratejik genişleme

“Doğadan Hayata, Tarımla” yaklaşımı doğrultusunda kalite, güven, sürdürülebilirlik ve teknoloji odağında büyümesini sürdüren Altun Gıda bu yatırımla birlikte, yaş meyve ve sebze odaklı faaliyet alanını paketli gıda kategorilerinde çeşitlendirmeyi hedefliyor. Böylece şirket, ihracattaki güçlü konumunu markalı ürünlerle iç pazara taşıyarak bu alanda da faaliyet göstermeyi amaçlıyor. Aynı zamanda Seğmen Kardeşler Gıda'nın marka portföyünün uluslararası pazarlara daha etkin şekilde taşınması ve yeni coğrafyalarda konumlandırılması planlanıyor. Uzun vadede ise Türk gıda markalarının küresel pazarlardaki görünürlüğünün, erişiminin ve rekabet gücünün artırılması amaçlanıyor.

“Global ölçekte entegre gıda şirketi için adım”

Rekabet Kurulu onayının ardından açıklama yapan Altun Gıda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Anıl Altun “Bu satın alma uzun vadeli stratejik büyüme planımızın önemli bir kilometre taşını oluşturuyor. Seğmen Kardeşler Gıda, reçel kategorisindeki güçlü konumunun ötesinde; sağlıklı atıştırmalık, baharat, dondurulmuş meyve ve draje gibi yüksek büyüme potansiyeli taşıyan geniş ürün gamıyla önemli bir portföy çeşitliliğine sahip. Bu yatırımın yalnızca belirli bir ürün kategorisine değil; global ölçekte entegre, yüksek katma değerli ve çok kategorili bir gıda ekosistemi inşa etme vizyonumuzun stratejik bir parçasıdır. Anlaşma kapsamında Seğmen Kardeşler Gıda’nın yönetim süreçlerini Altun Gıda liderliğinde yürüteceğiz. Seğmen Kardeşler Gıda’nın marka gücü ile Altun Gıda’nın uluslararası tedarik ve ihracat altyapısının birleşimi, farklı pazarlarda ölçeklenebilir büyüme ve daha geniş bir dağıtım ağı oluşturulması açısından önemli fırsatlar sunacağına inanıyoruz” dedi.

Tek çatıda güçlü yapı

Entegrasyon sürecinin iki şirketin güçlü yönlerini tek bir yapı altında birleştirecek şekilde yönetileceğini belirten Anıl Altun, sözlerine şöyle devam etti: “Öncelikli odak alanlarımızdan biri, Altun Gıda’nın ihracat ağı, entegre tedarik zinciri altyapısı ve teknoloji odaklı üretim kabiliyetlerini Seğmen Kardeşler Gıda operasyonlarına entegre etmek. Bu sayede, Seğmen Kardeşler Gıda’nın mevcut marka gücünü korurken operasyonel verimliliği artırmayı ve pazar erişimini daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Sürece ilişkin gelişmeleri, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.”

Üretim gücü ile marka değerini buluşturan yatırım

1981 yılında Hatay’da kurulan Altun Gıda, yaş meyve ve sebze üretimi, ihracatı ve lojistik alanlarında uçtan uca entegre iş modeliyle faaliyet gösteriyor. Narenciye bahçeleri ve jeotermal sera yatırımlarını kapsayan toplam 3,3 milyon m²’lik üretim alanı ve güçlü tedarik altyapısıyla şirket, operasyonel yetkinliğini her geçen gün daha da güçlendiriyor. Bugün Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere Kuzey Amerika, Orta Doğu, Uzak Doğu ve Afrika’yı kapsayan geniş coğrafyada, 5 kıtada 50’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Altun Gıda, global pazarlardaki güçlü konumunu sürdürülebilir büyüme vizyonuyla pekiştiriyor. 88 yıllık geçmişe sahip Seğmen Gıda, reçel kategorisinin yanı sıra; baharat, donmuş meyve, draje, kuru meyve ve farklı gıda kategorilerine yayılan geniş ürün portföyüyle Türkiye’nin çok kategorili köklü gıda markaları arasında yer alıyor.