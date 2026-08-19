Olay Türkiye'de yaşandı! Sabah uyandığında çocuğunun eline ayağına bakan anne şoke oldu

Bir annenin sabah uyandığında çocuğunun el ve ayaklarında beliren renk değişikliklerini fark etmesiyle başlayan süreç, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yaşadığı endişe ve korkuyla durumu takipçilerine soran annenin paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Görüntülerin hızla yayılmasının ardından videonun altına benzer tecrübeleri yaşayan ailelerden yorum yağdı. Kullanıcılar, cildin turuncu veya sarımsı bir renk almasına neden olan duruma dikkat çekti.

İşte yapılan yorumlardan bazıları;

Karoten yüksekliği ile alakalı olabilir, telaş yapmayın.

Karotenemi... Benim kızımda da olmuştu, çok fazla havuç ve balkabağı yedirdiğim dönemde aynısı başımıza geldi.

KAROTENEMİ NEDİR, TEHLİKELİ Mİ?

Uzmanlar ve deneyimli ebeveynlerin işaret ettiği karotenemi, havuç, balkabağı, tatlı patates gibi beta-karoten (A vitamini öncülü) bakımından zengin gıdaların aşırı tüketimi sonucu kanda pigment birikmesiyle ortaya çıkıyor. Özellikle bebek ve küçük çocuklarda sıkça rastlanan bu durum:

Avuç içleri ve ayak tabanlarında belirgin sarı-turuncu renk değişimiyle kendini gösterir.

Göz aklarında sararma yapmadığı için karaciğer rahatsızlığı olan sarılıktan kolayca ayırt edilir.

Genel sağlık açısından tamamen zararsızdır ve beslenme düzeninde yapılacak küçük değişiklerle zamanla kendiliğinden geçer.

Kaynak: Haberler.com