Tesettürlü hakaret eden şahıslar için düğmeye basıldı

Antalya'nın Belek beldesindeki halk plajında tesettürlü kadınları gizlice videoya çekerek hakaret ve nefret söyleminde bulunan şahıslarla ilgili adli makamlar harekete geçti. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili resen soruşturma başlatırken, şüphelilerin görüntüleri 14 Ağustos'ta yurt dışına çıktıktan sonra paylaştıkları tespit edildi.

GÖRÜNTÜ İNFİALE YOL AÇTI

Belek'teki halk plajında vatandaşları ellerindeki cep telefonu kamerasıyla izinsiz kayda alan iki şahsın, özellikle tesettürlü kadınların giyim tercihlerini hedef alarak sarf ettiği hakaret içerikli sözler sosyal medyada büyük infiale yol açtı. Görüntülerin hızla yayılması ve tepkilerin büyümesi üzerine yargı organları devreye girdi.

TCK 216'DAN RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda tepkiyle karşılanan görüntüler üzerine vakit kaybetmeksizin resen adli süreç başlattı. Yürütülen soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde yer alan "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında sürdürüldüğü bildirildi.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ: PAYLAŞIMI YURT DIŞINDAN YAPMIŞLAR

Polis ekiplerinin yürüttüğü titiz incelemeler sonucunda, skandal görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan kişinin Mustafa B., videoyu çeken ve nefret söylemlerini savuran şahsın ise Emre B. olduğu belirlendi.

Emniyet güçlerinin yaptığı takipte şüphelilerin, skandal videoyu servis etmeden hemen önce, 14 Ağustos tarihinde yurt dışına çıkış yaptıkları ve paylaşımı da bulundukları yurt dışından gerçekleştirdikleri saptandı. Yurt dışına kaçtıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik adli ve kolluk çalışmalarının aralıksız sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı