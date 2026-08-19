Kuytulcular'a ait sosyal medya hesaplarına ve web sitelerine erişim engeli getirildi

Furkan Vakfı odaklı düzenlenen operasyonda 32 kişi hakkında işlem başlatıldı, beş şirkete yönetim kayyımı atandı. Vakfın kurucusu Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı.

Operasyonun ardından Kuytul’un kişisel hesapları dahil 14 Youtube, 15 Facebook, 143 X, 91 Instagram, 79 TikTok hesabı ve 7 web sitesine erişim engeli kararı alındı. Erişim engeli ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması’ gerekçesiyle Adana 6’ncı Sulh Ceza Hakimliği’nin 19 Ağustos 2026 tarihli kararıyla alındı.

349 SOSYAL MEDYA HESABINA DA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Ayrıca soruşturma kapsamında gerçekleştirilen açık kaynak araştırmalarında; örgüt liderinin yönlendirmeleri doğrultusunda yapılanmanın örgütsel faaliyetlerini öven ve destekleyen, örgütsel bağlılığı güçlendirmeye yönelik propaganda yapan, kamu görevlileri ile toplumun belirli kesimlerini hedef gösteren, ayrıca yapılanmadan ayrılan, yapılanmayı eleştiren veya adli mercilere beyanda bulunan kişiler üzerinde baskı oluşturmaya yönelik paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 349 farklı sosyal medya hesabı hakkında da erişimin engellenmesine karar verildi.

Alparslan Kuytul'un evinde arama yapıldı.

ŞAFAK VAKTİ OPERASYON

"Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda Alparslan Kuytul ve bazı kişilerin evlerine bu sabah çok sayıda polis ekibi ile operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekipler Kuytul'un evinde arama yaptı.

Kaynak: Haberler.com