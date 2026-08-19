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Herkes nikah bekliyordu! Sefo'nun evlilik teklifi bakın ne çıktı

Herkes nikah bekliyordu! Sefo'nun evlilik teklifi bakın ne çıktı Haber Videosunu İzle
Herkes nikah bekliyordu! Sefo'nun evlilik teklifi bakın ne çıktı
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Sefo'nun Çağla Boz'a havai fişekler eşliğinde yaptığı evlilik teklifi sosyal medyada gündem olmuştu. Boz, teklifin ardından evlilik iddialarına açıklık getirdi.

“Bonita”, “Yerinde Dur”, “Kördüğüm” ve “Rest” gibi şarkılarıyla tanınan Sefo, müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor. Bir süredir oyuncu Çağla Boz ile aşk yaşayan ünlü rapçi, geçtiğimiz günlerde yaptığı evlilik teklifiyle dikkat çekmişti.

Sefo, yakın dostları Demet Akalın ve Okan Kurt'un da bulunduğu bir yemekte Çağla Boz'a sürpriz yapmıştı. Havai fişeklerin patladığı anlarda yüzük görüntülerinin ortaya çıkması, çiftin evlilik kararı aldığı şeklinde yorumlanmıştı.

Gündem olan görüntülerin ardından Çağla Boz, evlilik iddialarına açıklık getirdi. Boz, teklifin gerçek olmadığını belirterek “Şu an öyle bir şey yok. Hem arkadaş, hem sevgiliyiz” dedi.

Sefo da daha önce yaptığı açıklamada yaşananların şaka olduğunu söylemişti. Ünlü rapçi, “Şu an için çok erken. Şaka yaptık. Havai fişeklerin patladığını görünce Demet Akalın da öyle bir video çekti. Yanlış anlaşıldı.” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıASar Gnc:

he he şakaydı. millet konuşsun diye reklam olsun diye değil yani

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