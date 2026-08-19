İlçede bir ilki gerçekleştirdi, geliri 10 kat arttı! Paraya para demiyor

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Poyraz köyünde yaşayan çiftçi Mehmet Salih Demir, internette görüp merak ettiği safran bitkisini deneme amacıyla ekerek büyük bir başarıya imza attı. İlk yıl sadece 10 metrekarelik alanda başladığı üretimi 800 metrekareye çıkaran Demir, safranın getirisinin fıstık ve üzüme göre yaklaşık 10 kat daha fazla olduğunu belirterek Gercüş’te bir ilki gerçekleştirdi.

Poyraz köyünde çiftçilik yapan Mehmet Salih Demir, mevcut fıstık ve üzüm bahçesindeki boş alanları değerlendirerek safran ekimi yaptı. Bu yöntemi sayesinde aynı araziden üç ayrı ürün geliri elde etmeyi başaran üretici, safranın işçiliğinin fıstık ve üzüme kıyasla çok daha kolay ve keyifli olduğunu, getirisinin ise diğer ürünlere oranla yaklaşık 10 kat daha yüksek gerçekleştiğini ifade etti.

İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN YERİNDE İNCELEME VE DESTEK

Poyraz köyünü ziyaret eden Gercüş İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kenan Atalay ile ziraat mühendisleri, safran üretimi yapan çiftçi Mehmet Salih Demir'i arazisinde ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve başarısından dolayı tebrik etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bölgede alternatif ürün yetiştiriciliği yapan üreticilere teknik ve birikim anlamında ellerinden gelen her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.

MÜDÜR ATALAY: DÜNYANIN EN PAHALI BAHARATI

Arazide açıklamalarda bulunan Gercüş İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kenan Atalay, şu ifadeleri kullandı: "Köyümüzde fıstık bağlarının arasında safran bitkisini entegre etmiş bir çiftçimizin safran ekimini gerçekleştiriyoruz. Safran dünyanın en pahalı baharatı olarak geçer. Çok zahmetsiz ve az su isteyen bir bitkidir. Getirisi yüksek, işçiliği de çok azdır. Bakanımızın da belirttiği gibi 'ekmedik bir karış toprak kalmasın' düsturuyla burada hem fıstıklarımızın hem de bağlarımızın arasında safran ekimini gerçekleştirerek birim alandan en yüksek verimi almayı hedefliyoruz."

"BEKLEDİĞİMDEN FAZLA VERİM ALDIM"

Gercüş'te safran tarımını başlatan ilk isim olan çiftçi Mehmet Salih Demir ise süreci ve gelecek hedeflerini şu sözlerle anlattı: "Şu anda sadece bir fıstık ile üzüm bağlarım var. Bunun yanında ek olarak safranla uğraşıyorum. Ama şöyle bir gidişatımız olursa fıstık ile üzümleri bırakıp safranı daha geniş bir alana çekmeyi düşünüyorum. Safran fikri internette bakarken geldi. Geçen sene karar verip denedim, birazını ektim. Sonra da bu safran çiçeği güzel bir şekilde çıktı. Güzel bir verim aldım, o kadar vereceğini beklemiyordum. Gelecek sene tarlayı bütünüyle ekmeyi düşündüm ve bu sene de karar verdim tabii ki. Bir tarlamı bütün olarak ben ektim. İnşallah gelecek sene bütün diğer arazilerimi ekmeye başlayacağım. Bu şekilde devam edeceğim inşallah. Gercüş'te bir ilk olarak ben yapıyorum bu safranla ilgili tarımı."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı