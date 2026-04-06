AK Parti'li Efkan Ala: CHP'li belediyeler skandal üretim merkezi haline gelmiş

Efkan Ala, Türkiye Basın Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu sohbetlerinde, aralarında gazeteciler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel’in de bulunduğu basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı.

“FİZİKİ OTOBANLARI YAPTIK, SIRA SİYASİ OTOBANLARDA”

Efkan Ala, yeni anayasa çalışmalarını, “Fiziki otobanları yaptık, şimdi sıra siyasi otobanlarda” sözleriyle değerlendirdi. AK Parti’nin yeni anayasa çalışmalarının birinci aşamasının büyük oranda tamamlandığını söyleyen Efkan Ala, “Partileri de katkı sunmaya davet ediyoruz. Gelin bir masa etrafında toplanalım diyoruz. Biz bir ajandayla değil bir yöntem ve teklif ile geliyoruz.” Dedi.

“50+1 MASADA KONUŞULUR”

Efkan Ala, vatandaşlık tanımı ve sistem revizyonu konusunda, “Gerçekten sonuç almak istiyorsak biz önce yöntemde anlaşmalıyız. Önce yöntemin konuşulması gerekir. Ortada masa yok, henüz masa kurulmamış. İş yapmadan önce yöntemde anlaşmak çok kıymetli. Baştan bir şey söylenirse masayı berhava etmiş olursunuz” değerlendirmesinde bulundu. 50 + 1 ve sistem değişikliği konularında da muhalefet partilerinin farklı önerileri dile getirdiklerini, bir masanın kurulması durumunda o önerilerin tartışılacağı yerin de orası olacağını belirtti.

Ak Parti Genel Başkanvekili Ala, partilerin bir komisyon oluşturması durumunda anayasa görüşmelerinde kararların hangi çoğunlukla alınacağı ile ilgili soru üzerine, “Biz her düşüncenin temsil edilmesini, kararların çoğunlukla alınmasını, azınlıkta kalanların da rızasının alınmasını önemseriz. Bazı maddeler oy birliği ile bazıları nitelikli çoğunlukla, bazılarında ise basit çoğunlukla karar alınır” dedi.

“MECLİS KARAR ALIRSA ERDOĞAN’IN ADAYLIĞINDA SORUN YOK”

Efkan Ala, Erdoğan’ın bir kez daha Cumhurbaşkanı adayı olması konusunda bir tartışma olmadığını vurgulayarak, “Meclis erken seçim kararı alırsa başka bir değişikliğe gerek olmadan tekrar aday olabiliyor. Dolayısıyla bizim bu konuda bir tartışmaya ihyacımız yok. Biz de cumhur ittifakı da cumhurbaşkanımızın bir dönem daha liderliğini üstlenmesi konusunda hem fikir. Bizim böyle bir tartışmamız yok. Biz sayın cumhurbaşkanımız adına söz söyleyemeyiz ama kendisi, ülkenin ihtiyaç duyduğu hizmetten geri durmaz. Ülkenin içinde bulunduğu konjonktür ortada. Etrafımız yangın çemberi. Lider diplomasisi öne çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımızım liderliği çok öne çıktı” diye konuştu.

“GÜNDEMİMİZDE BİR SEÇİM YOK”

Ala, seçimlerin öne alınması konusunda da, “Şu anda gündemimizde bir seçim yok. Ara seçimler de dahil” dedi.

“CHP, SKANDAL ÜRETİM MERKEZİ HALİNE GELDİ”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ara seçim önerisini de bu kapsamda değerlendiren Ala, “CHP, normal aldığı seçimi ne yapmış da ara seçimde ne yapacak? Türkiye’de örnek alınabilecek bir CHP’li belediye var mı? CHP’nin merkezde örnek gösterilecek fikri var mı? Süresi geldiğinde millete gidilecek. CHP, belediyelerde sadece skandal üretiyor. Tamamen skandal üretim merkezi haline gelmiş CHP’nin yerel yönetimleri. Merkezi yönetimde de çölleşme var. Siyasi durgunluk var.” Değerlendirmesinde bulundu.

AK PARTİ’Lİ İSİMLER KORUNUYOR MU?

Efkan Ala, “Sadece CHP’li belediyelerin üzerine gidiliyor, AK Parti’lilerin üzerine gidilmiyor” iddiasına da şöyle yanıt verdi:

“Bir haber çıktığında AK Parti’de, ‘ilgili kişiye soruşturma açıldı disipline sevk edildi’ haberi duyarsınız. Bizim insanlarımız da suç içleyebilir. Biz önce inceleme başlatıp disipline sevk ediyoruz. ChP de önce sahip çıkılıyor. Sonra baskı gelince soruşturma açılıyor. CHP’de sistematik yolsuzluk düzeni kurulmuş.”

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE, GİTMESİ GEREKEN HIZDA İLERLİYOR”

Terörsüz Türkiye kapsamında yasal düzenlemelerin ne zaman getirileceğine ilişkin sorulara da yanıt veren AK Parti Genel Başkanvekili Ala, şunları söyledi:

“Çok hassas süreç yönetiyoruz. Süreç, başladığımızda öngördüğümüz şekilde devam ediyor. Aksama olmaksızın, ilkeler doğrultusunda sürecin devam ettiğini söyleyebilirim. Umutlu olmak için çok fazla neden var. Süreç öngördüğümüz şekilde gidiyor. Gitmesi gereken hızda gidiyor. Güvenlik birimlerimiz, istihbarat birimleri çalışmalarını, görüşmelerini yapıyor. Bunlar ihtiyaçlarını belirleyecek. Değerlendirme ve taleplere göre Meclis atması gereken adımları atacak. Bunların bir kısmı idari, bir kısmı yasal düzenlemelerdir. Yapılması gereken işler, alınması gereken kararlar, yapılması gereken düzenlemeler var onlar sırasında yapılıyor. Adım adım ilerliyoruz. Süreç popülizme, provokasyona kurban edilmemeli.”

“BÖLGE ATEŞ ÇEMBERİ”

Efkan Ala, devam eden İsrail/ABD-İran savaşının, Türkiye’nin tezlerinin önemini ortaya koyduğunu vurgulayarak,, “Terörsüz Türkiye’nin ne kadar önemli olduğu görüldü. Vekalet savaşında kullanılan örgütler de biraz daha farkında. Türkiye, vekalet savaşlarının sona erdirilmesi için ciddi çaba içinde oldu. Türkiye buradan aldığı inisiyatif ve diplomatik çabalarla çok merkezi bir rol oynayacaktır. Türkiye’nin hem görünen hem görünmez katkısıyla evet vekil güçlerin farkındalığı arttı. Türkiye barışçıl bir dış politika izledi. Her masada oldu. Ya doğrudan ya dolaylı inisiyatif almaya çalıştı. Pakistan aracılığında görüşmeler yürütülüyor henüz sonuca varmış değil ama umut ediyoruz varsın. Abd-İran savaşının çok uzun devam edemeyeceği açık. Hiç kimse için sürdürülebilir bir savaş değil. Bu savaşın kaybedeni çok, kazananı yok.” dedi.