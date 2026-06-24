AK Parti Milletvekili Ali Şahin’den NATO zirvesi önlemlerini eleştirenlere yanıt: Ankara’daki tedbirler son derece normal

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, 7-8 Temmuz'da Ankara’da gerçekleştirilecek tarihi NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi uygulanan güvenlik önlemlerine yönelik muhalefetten gelen eleştirilere sert yanıt verdi. Türkiye’nin dünya liderlerini ağırlayacağını belirten Şahin, küresel risk haritası göz önüne alındığında alınan tedbirlerin zorunlu olduğunu vurguladı.

DÜNYA LİDERLERİ GELİYOR

Türkiye, Temmuz ayının ikinci haftasında başkent Ankara’da tarihinin en kritik uluslararası güvenlik organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında aralarında ABD Başkanı Donald Trump’ın da bulunduğu NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanı Ankara’da bir araya gelecek.

MUHALEFET GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ELEŞTİRDİ

Muhalefet ve bazı çevreler tarafından başkentte hayata geçirilen olağanüstü güvenlik tedbirlerinin eleştirilmesi üzerine bir açıklama yapan AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, mevcut küresel konjonktürde bu önlemlerin tartışmaya kapalı olduğunu ifade etti.

RİSKLİ COĞRAFYA VURGUSU

Kuzeyde Rusya-Ukrayna savaşının, güneyde ise İsrail-İran geriliminin tüm hızıyla sürdüğünü hatırlatan Ali Şahin, Türkiye'nin çok hassas bir dönemde bu zirveye ev sahipliği yaptığına dikkat çekti. Şahin, “Böylesine sıcak ve riskli bir coğrafyada, 32 ülke liderinin bizzat katılımıyla düzenlenecek bir zirve için alınan güvenlik tedbirleri son derece normal ve gereklidir” diyerek eleştirilerin yersiz olduğunu savundu.

ABD’DEKİ "DAYTON" ÖRNEĞİNİ ANLATTI: BİZDEN DAHA KAPSAMLIYDI

Geçtiğimiz yıl ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi İlkbahar Genel Kurulu’na katıldığını belirten Şahin, benzer hatta çok daha katı güvenlik protokollerinin bizzat ABD tarafından uygulandığını kaydetti. 23-26 Mayis 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen o toplantının, yaklaşık 20 yıl aradan sonra ABD’de yapılan ilk NATO Parlamenter Asamblesi olması ve Dayton Barış Anlaşması’nın 30. yılına denk gelmesi sebebiyle olağanüstü önlemlere sahne olduğunu ifade etti.

ABD'DEKİ "NATO KÖYÜ" VE OLAĞANÜSTÜ TEDBİRLER

Şahin, ABD’deki zirve için şehir merkezinde “NATO Köyü” adı verilen devasa bir güvenlik bölgesi kurulduğunu aktardı. Schuster Center, Victoria Theater ve CareSource binalarını kapsayan geniş alanın yüksek güvenlikli çitler ve beton bariyerlerle tamamen kapatıldığını; cadde ve sokakların araç trafiğine engellendiğini, yayaların ise sıkı kimlik kontrolleriyle içeri alındığını belirtti.

FBI, GİZLİ SERVİS VE HAVA SAHASI YASAKLARI

Dayton’daki önlemlerin boyutunu detaylandıran Şahin, Dayton Polis Departmanı’nın yanı sıra Ohio genelinden yüzlerce ek polisin sahaya indiğini; ABD Gizli Servisi, FBI ve diplomatik güvenlik birimlerinin delegelerin konaklama ve ulaşım hatlarında kesintisiz kuş uçurtmadığını söyledi. Ayrıca zirve süresince şehir merkezi üzerindeki hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını, her türlü insansız hava aracı (İHA) kullanımının yasaklanarak anti-drone sistemlerinin aktif edildiğini dile getirdi. Şahin, yerel halkın günlük yaşamı için özel yaya koridorları açılsa da Dayton merkezinin adeta yüksek güvenlikli askeri bir bölgeye dönüştürüldüğünün altını çizdi.

"ELEŞTİRMEK YERİNE GURUR DUYULMALI"

Uluslararası organizasyonlarda liderlerin güvenliğini sağlamanın ev sahibi devletlerin birincil ve kaçınılmaz sorumluluğu olduğunu hatırlatan Ali Şahin, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Dayton’da devlet başkanları seviyesinde bile olmayan, parlamenter düzeydeki bir NATO toplantısında dahi bu denli kapsamlı güvenlik tedbirleri uygulanmıştır. Ankara’da doğrudan devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek bu dev NATO Zirvesi için alınan tedbirlerin eleştirilmesi yersizdir. Bunun yerine, ülkemizin böylesine küresel ve önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmasından gurur duyulmalıdır.”