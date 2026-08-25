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Gaziosmanpaşa’da yeğenini evde ölü buldu

Gaziosmanpaşa’da yeğenini evde ölü buldu
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Gaziosmanpaşa'da Birol Tatlıcı (60), evde aniden yere yığılarak hayatını kaybetti. Amcası tarafından hareketsiz bulunan Tatlıcı'nın ağzından kan ve köpük geldiği belirtildi. Ölüm şüpheli bulunurken, cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı ve inceleme başlatıldı.

GAZİOSMANPAŞA'da Birol Tatlıcı (60), amcası Metin K. (66) tarafından yaşadığı evde ölü bulundu. Tatlıcı'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, 17 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00 sıralarında Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi Mübeccel Tatlıcı ve amcası Metin K. ile birlikte yaşayan Birol Tatlıcı, evin salonunun kapı kısmında aniden yere yığıldı. bu sırada eve gelerek Tatlıcı'yı hareketsiz halde gören amcası Metin K., nabzını kontrol etti. Tatlıcı'nın nabzının atmadığını ve ağzından kan ile köpük geldiğini gören Metin K., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Birol Tatlıcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Tatlıcı'nın ölümü şüpheli bulunurken, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısı evde inceleme yaptı. Tatlıcı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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