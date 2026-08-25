'Rıdvan Abi' tutuklandı, yapılan yorumlar bomba

Sosyal medyada "Rıdvan Abi" olarak bilinen fenomene yönelik yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Yasa dışı kumar sitesi reklamı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Rıdvan Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Karar sonrası sosyal mecrada tepki ve mizah içeren yorumlar peş peşe geldi.

Dijital platformlarda geniş bir takipçi kitlesine ulaşan ve "Rıdvan Abi" adıyla tanınan Rıdvan Çelik, hakkında başlatılan yasa dışı kumar ve bahis reklamı soruşturması kapsamında emniyet güçlerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çelik, çıkarıldığı mahkemece parmaklıklar arkasına gönderildi.

KULLANICILARDAN YORUM YAĞMURU

Rıdvan Çelik'in tutuklanma haberi kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan başlıkları arasına girdi. Kararın ardından kullanıcılar hem tepkilerini dile getirdi hem de mizahi paylaşımlarda bulundu. Sosyal medyada öne çıkan bazı yorumlar şu şekilde sıralandı:

"Buna bir tekme vursan 200 metre uçar, yaptığı işlere bak."

"Buna abi diyende akıl aramamak lazım."

"Koğuş kapısındaki mazgaldan kaçmaya çalışır bu..."

"Dikkat edin çöp poşetine falan sığar bu, kaçar hapisten."

"Bu abiyse diğer yarısı nerede?"

"Bu toplum buna da abi diyorsa geçmiş olsun."

"Gerçek yer altı mafyası..."

"Koğuş ağası yaparlar bunu."

"Kafese koyun bunu."

Emniyet ve adli makamların sosyal medya üzerinden yürütülen yasa dışı bahis ve kumar reklamlarına yönelik denetim ile operasyonlarının kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.