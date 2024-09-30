Ahu Tuğba ne zaman öldü? Ahu Tuğba neden, nasıl öldü?

Ahu Tuğba ne zaman öldü, ölüm sebebi ne? Ahu Tuğba neden, nasıl öldü? Ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba'nın, ABD'nin Miami şehrindeki evinde hayatını kaybettiği iddiaları ortaya atıldı. 69 yaşındaki sanatçının, ileri seviye astım hastalığıyla bir süredir mücadele ettiği ve kısa bir süre önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle ameliyat olduğu biliniyordu. Peki, Ahu Tuğba ne zaman vefat etti? İşte Ahu Tuğba ile ilgili merak edilenler haberimizde…

AHU TUĞBA NE ZAMAN ÖLDÜ?

ABD'de 1 Eylül'de hayatını kaybeden oyuncu Ahu Tuğba'nın cenazesi, 28 Eylül'de İstanbul'a getirildi. Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin annesinin son anlarında öleceğini hissettiğini, "Yavrum ben öleceğim galiba" dediğini belirtti. Ahu Tuğba'nın kızı Calvin annesinin ölümüyle ilgili olarak "Ben hala şüpheleniyorum çünkü annemin yastığında bir miktar kan vardı." ifadesini kullandı.

AHU TUĞBA NEDEN ÖLDÜ?

Türkiye saati ile sabah sekiz ile sekiz buçuk saatlerinde öldüğü söyleniyor. Polisler yeni gelmiş evdeler yeni bilgiler geldikçe yazacağım. Neden ve nasıl öldüğü bilinmiyor ama bir süre önce trafik kazası geçirdiğini ve ameliyat olduğunu uzun süre hastanede tedavi olduğunu biliyoruz. Ayrıca ciddi astım hastası ve bu kaza sonrası çok zor anlar yaşıyordu.

AHU TUĞBA KİMDİR?

Ahu Tuğba İstanbul Yeşilköy'de varlıklı bir ailenin tek çocuğu olarak dünyaya geldi. İstanbul Amerikan Kız Lisesi, Robert Lisesi'nin kızlar bölümünden mezun oldu. Yönetmen Metin Erksan'ın Beyoğlu'nda gezerken kendisini görüp film çekme teklifi ile sinema hayatı başladı. Henüz ortaokuldayken sinema dünyasına girdi. Kanada'da Concordia Üniversitesi'nin İngiliz Dili bölümündeki öğrenimini yarım bıraktı.

1970'lerin sonlarından itibaren Türk sinema dünyasında tanınmaya başladı. 1980'lerin başlarında üne kavuştu ve 80'li yıllarda Türk sinemasının seks sembollerinden biri oldu. Genellikle hayat kadını, uyuşturucu bağımlısı fakat kalbi temiz karakterleri canlandırmıştır. Erkekçe dergisine pozlar vermiştir. Gazino sanatçısı olarak çeşitli gösteriler yaptı. 1987 yılında müzik albümü yaptı.

Ahu Tuğba, dönemin ünlü oyuncuları Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Kadir İnanır, İlyas Salman, Hakan Ural, Yaşar Alptekin, Tarık Tarcan, Burçin Oraloğlu ve Nuri Alço ile başrol oynamış olup, 80'li yıllarda Banu Alkan, Serpil Çakmaklı ve Müjde Ar ile birlikte seks sembolü olarak anılmıştır.