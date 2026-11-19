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Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, Ahıskalı Türklerin 1944 yılında yaşadığı sürgünün tarihî hafızasını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla hazırlanan “Ahıskalı Türkler – Kayıp Sürgünün İzinde” sergisinin Ankara'da açıldığını duyurdu. Uçar, İstanbul ve Bakü'nün ardından başkentte ziyaretçilerle buluşan serginin kalıcı bir Ahıska Türkleri Müzesi'ne dönüştürülmesinin hedeflendiğini belirtti.

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ahıskalı Türklerin 82 yıllık sürgün hafızasını yaşatmayı amaçlayan kültür projesinin Ankara'da hayata geçirildiğini bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının katkıları, DATÜB'ün koordinasyonu ve Beste Gürsu'nun küratörlüğünde hazırlanan “Ahıskalı Türkler – Kayıp Sürgünün İzinde” adlı interaktif sergi, Ankara Eski Tren Garı'nda ziyaretçilere açıldı.

Sergiyle Ahıskalı Türklerin tarihî yolculuğunun, 1944 sürgününün toplumda bıraktığı izlerin ve ortak kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

AÇILIŞA SİYASET VE DİPLOMASİ DÜNYASINDAN GENİŞ KATILIM

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, serginin açılışına siyaset, diplomasi ve kamu yönetiminden çok sayıda üst düzey ismin katıldığını açıkladı.

Programa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Dışişleri Bakan Yardımcıları Hacı Ali Özel ve Mehmet Kemal Bozay ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam katıldı.

Açılışta ayrıca Ardahan Milletvekili Kaan Koç, eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Yasin Ekrem Serim, Göç İdaresi Başkanı M. Selami Yazıcı, Dışişleri Bakanlığı Kafkasya, Orta Asya, Rusya ve Doğu Avrupa Genel Müdürü Büyükelçi Mehmet Samsar, Dışişleri Bakanlığı Kafkasya ve Orta Asya Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Uzer ile TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf yer aldı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü temsilcileri, Maarif Vakfı Başkanlık Müsteşarı, büyükelçiler ve çeşitli kamu kurumlarından üst düzey temsilciler de açılış programına iştirak etti.

AHISKALI TÜRKLER TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN ANKARA'YA GELDİ

Fuat Uçar, açılış programının Ahıskalı Türkler açısından önemli bir buluşmaya dönüştüğünü ifade etti.

DATÜB Türkiye Temsilciliğinin organizasyonuyla İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir, Antalya, Denizli, Erzincan ve Ahlat'tan gelen Ahıskalı Türkler, serginin açılışında bir araya geldi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan Ahıskalı Türklerin katılımıyla gerçekleştirilen buluşmada, ortak tarihî hafızanın korunması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ön plana çıktı.

FAHİR ATAKOĞLU'NUN BESTELERİ SÜRGÜNÜN HİKÂYESİNE EŞLİK EDİYOR

DATÜB Genel Sekreteri Uçar, serginin müzikal anlatımına da dikkat çekti.

Besteci Fahir Atakoğlu tarafından hazırlanan eserlerin sergi boyunca ziyaretçilere eşlik ettiğini belirten Uçar, müziklerin Ahıskalı Türklerin tarihî yolculuğunu anlatan çalışmanın atmosferine ayrı bir derinlik kazandırdığını aktardı.

İnteraktif anlatım ile müziğin bir araya getirildiği sergide, sürgünün tarihî ve toplumsal etkilerinin farklı kuşaklara ulaştırılması hedefleniyor.

ZİYATDİN KASSANOV'UN LİDERLİĞİNDE TARİHÎ MİRAS KORUNUYOR

Fuat Uçar, açıklamasında DATÜB'ün Ahıskalı Türklerin tarihî ve kültürel mirasını korumaya yönelik çalışmalarına da değindi.

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'un liderliğinde, Ahıskalı Türklerin tarihî hafızasının yaşatılması, sürgün gerçeğinin gelecek nesillere aktarılması ve ortak kültürel değerlerin korunması amacıyla yürütülen çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Birliğin faaliyetlerinin yalnızca geçmişte yaşananların hatırlanmasıyla sınırlı kalmadığını belirten Uçar, Ahıskalı Türklerin kültürel kimliğinin korunmasına yönelik çalışmaların da önem taşıdığını ifade etti.

HEDEF KALICI BİR AHISKA TÜRKLERİ MÜZESİ

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar'ın açıklamasında öne çıkan konulardan biri de kalıcı müze projesi oldu.

İstanbul ve Bakü'nün ardından Ankara'da açılan serginin ilerleyen süreçte kalıcı bir Ahıska Türkleri Müzesi'ne dönüştürülmesinin hedeflendiğini belirten Uçar, tarihî hafızanın kurumsal bir yapıyla gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçladıklarını bildirdi.

Projenin hayata geçirilmesiyle Ahıskalı Türklerin sürgün tarihinin, kültürel mirasının ve kimlik mücadelesinin daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

82 YIL ÖNCE YAŞANAN SÜRGÜN UNUTULMUYOR

Ahıskalı Türkler, 14 Kasım 1944'te Sovyet yönetiminin kararıyla Ahıska bölgesinden Orta Asya'ya sürgün edildi.

Aradan geçen 82 yıla rağmen sürgünün bıraktığı acı izler, Ahıskalı Türklerin ortak hafızasında varlığını sürdürüyor.

Ankara'da açılan sergiyle sürgünün acı hatıralarının yaşatılmasının yanı sıra Ahıskalı Türklerin ortak kimliğinin, kültürel mirasının ve dayanışma anlayışının görünür kılınması amaçlanıyor.

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, açıklamasını birliğin dayanışma anlayışını yansıtan şu sözlerle tamamladı:

“Gücümüz, Birliğimizdir.”