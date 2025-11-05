AFAD PERSONEL ALIMI 2025: AFAD sözleşmeli personel alımı başvurusu başladı mı, ne zaman, şartları neler, nereden, nasıl yapılır?

Afad 2025 yılı sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci merak ediliyor. Peki, başvurular başladı mı, hangi tarihler arasında yapılacak ve adaylardan hangi şartlar aranıyor? Başvurular hangi platform üzerinden gerçekleştirilecek ve süreç nasıl ilerleyecek? İşte AFAD personel alımıyla ilgili tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) sözleşmeli personel alımı başvuruları 5–11 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurular yalnızca elektronik ortamda kabul edilecek olup, adaylar başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuruların Kariyer Kapısı üzerinden yapılmaması halinde başvuru talepleri geçersiz sayılacaktır.

Adayların başvurularını eksiksiz, hatasız ve ilana uygun şekilde tamamlamaları başvuru sürecinin en kritik adımlarından biridir ve başvuru sorumluluğu tamamen adaylara aittir.

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

AFAD personel alımına başvuracak adaylarda aranan şartlar oldukça kapsamlıdır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

Vatandaşlık ve haklar: Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve kamu haklarından mahrum bulunmamaları gerekir.

Askerlik durumu: Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak zorunludur.

Yaş sınırı: Başvuru yapacak adayların 30 yaşını aşmamış olmaları gerekmektedir.

Sürücü belgesi: En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şarttır.

Fiziksel uygunluk: Belirlenen boy-kilo oranına uygun olmak ve her türlü coğrafi ve iklim koşulunda görev yapmaya uygun olmak gerekir.

Sağlık durumu: Göreve engel teşkil edecek fiziksel veya ruhsal bir rahatsızlığın bulunmaması gereklidir.

Başvuru kısıtlaması: Her aday yalnızca tek bir il ve tek bir pozisyon için başvuruda bulunabilir.

Bu şartlar, AFAD'ın görev alanındaki kritik operasyonlarda ve acil durum müdahalelerinde personelin etkin ve güvenli bir şekilde çalışabilmesini sağlamak için belirlenmiştir.

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Başvurular yalnızca elektronik ortamda, e-Devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. Adayların başvuru işlemlerini eksiksiz bir şekilde tamamlamaları için e-Devlet hesabına sahip olmaları gerekmektedir. Kariyer Kapısı üzerinden yapılan başvurular da başvuru olarak kabul edilmektedir, ancak başvuru ilanında belirtilen platformların dışındaki başvurular dikkate alınmayacaktır.

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvuru süreci şu adımları içerir:

E-Devlet'e giriş: Adaylar e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yapar.

Başvuru formu doldurma: İlgili AFAD personel alım ilanı seçilir ve adayın kişisel bilgileri, eğitim durumu, askerlik durumu ve diğer gerekli bilgiler eksiksiz doldurulur.

İlan şartlarına uygunluk kontrolü: Başvurudan önce aday, başvuru şartlarını karşılayıp karşılamadığını kontrol etmelidir.

Başvuru gönderme: Formun eksiksiz ve doğru şekilde doldurulmasının ardından başvuru onaylanır ve gönderilir.

Başvuru takibi: Başvuru tamamlandıktan sonra adaylar, başvurularının durumunu Kariyer Kapısı üzerinden takip edebilir. AFAD tarafından ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Başvuruların hatasız ve eksiksiz yapılması, adayların ilan şartlarına uygun şekilde değerlendirilmeleri açısından büyük önem taşır.