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Giresun'da facia! Anne ile iki kızı sel sularına kapıldı

Giresun'da facia! Anne ile iki kızı sel sularına kapıldı
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Giresun'un Görele ilçesi Hamzalı köyünde şiddetli yağış sonrası Zıva Deresi taştı. Dere kenarında bulunan Zekiye Kırca (55) ve kızları Burcu ile Burçin Kırca sel sularına kapılarak kayboldu. AFAD ve jandarma ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Görele ilçesi Hamzalı köyünde şiddetli yağış sonrası dere taştı. Dere kenarında bulunan bir anne ile 2 kızı sel sularına kapılarak kayboldu.

ANNE İLE İKİ KIZI SEL SULARINDA KAYBOLDU

Giresun'un Görele ilçesi Hamzalı köyünde şiddetli yağış sonrası Zıva Deresi taştı. Dere kenarında bulunan 55 yaşındaki Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin Kırca sel sularına kapılarak kayboldu.

Kayıp anne Zekiye Kırca (55) ile kızları Burcu ve Burçin Kırca için AFAD ve jandarma ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYüzarsif Mican:

Karadeniz dağlık ve vadilerle kaplı her şiddetli yağmurda SEL OLUYOR RABBİM BETERİNDEN KORUSUN.

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