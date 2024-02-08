AFAD DEPREM KONUTLARI KURA SONUÇLARI 2024 | Hatay, Kahramanmaraş Gaziantep, Malatya deprem konutları kura çekimi ne zaman?

Afad tarafından yürütülen deprem konutları projeleri kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda, tamamlanan evler sahiplerine teslim ediliyor. Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya deprem konutları kura çekimi ne zaman? sorusu gündeme geliyor. Deprem konutlarının anahtar teslim törenleri, ilk olarak Hatay'da gerçekleştirilmişti. Şimdi ise gözler, Malatya'daki deprem konutları kura çekimine çevrildi. AFAD deprem konutları kura sonuçları 2024!

DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen deprem konutları kura çekimi Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilmişti. Ancak Malatya'da henüz kura çekiminin tarihiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

Malatya'da, yapımı tamamlanan afet konutlarının 6 bin 181'inin kurasının bu ay içinde çekilmesi bekleniyor. İlk etapta temeli atılan 14 bin 636 TOKİ konutundan 5 bin 140'ı ile köy evlerinden 1041'i, kura yöntemiyle sahiplerine teslim edilecek. Toplamda Malatya'ya 77 bin 717 çok katlı afet konutu ve 25 bin 302 köy evi inşa edilecek.

AFAD DEPREM KONUTLARI KURA SONUÇLARI 2024 (LİNK)