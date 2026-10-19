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Asensio'nun sakatlığı için olay sözler: Futbolu bıraktırabilir

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Asensio'nun sakatlığı için olay sözler: Futbolu bıraktırabilir
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Fenerbahçe'nin ameliyat olacağını açıkladığı Marco Asensio'nun sakatlığıyla ilgili eski futbolcu Can Arat'tan endişelendiren bir değerlendirme geldi. Aynı sakatlığı yaşadığını belirten Arat, "Futbolu bırakma noktasına getirir" diyerek sarı-lacivertli yıldızı zorlu bir sürecin bekleyebileceğini öne sürdü.

  • Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ahmet Kulduk, Marco Asensio'nun diz kapağının arkasında kıkırdak lezyonu tespit edildiğini ve cerrahi müdahale kararı alındığını duyurdu.
  • Eski Fenerbahçeli futbolcu Can Arat, aynı sakatlığı kendisinin de yaşadığını belirterek kıkırdak lezyonunun futbolu bıraktırma noktasına gelebileceğini söyledi.
  • Asensio'nun sahalara dönüş süreci, ameliyat sonrası yapılacak tıbbi değerlendirmelerle netleşecek.

Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun sakatlığıyla ilgili gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Sarı-lacivertli kulüp, İspanyol futbolcunun dizindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle ameliyat edileceğini duyururken, eski Fenerbahçeli futbolcu Can Arat'ın açıklamaları dikkat çekti.

AMELİYAT KARARI ALINDI

Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ahmet Kulduk, Asensio'nun diz kapağının arkasında kıkırdak lezyonu tespit edildiğini ve yapılan değerlendirmeler sonucunda cerrahi müdahale kararı alındığını açıkladı.

Kulduk, Türkiye'deki uzmanların yanı sıra İspanyol futbolcunun daha önce ameliyatını gerçekleştiren doktorla da görüştüklerini belirterek, oyuncunun da görüşü doğrultusunda ameliyatın planlandığını söyledi.

"FUTBOLU BIRAKMA NOKTASINA GETİRİR"

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Can Arat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Asensio'nun sakatlığına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

Arat, "Dışarıdan ‘ameliyat olur, birkaç aya döner’ gibi duruyor ama kıkırdak lezyonu futbolcunun en büyük kabusudur ve futbolu bıraktırma noktasına getirir." dedi.

"BİZZAT YAŞAMIŞ BİRİ OLARAK SÖYLÜYORUM"

Aynı sakatlığı kendisinin de yaşadığını belirten eski futbolcu, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"O ameliyat sonrası bitmeyen sıvı ve ödem döngüsünü bizzat yaşamış biri olarak söylüyorum; Asensio’nun işi hiç kolay değil. Umarım bu zorlu süreci atlatır. Geçmiş olsun Asensio!"

Can Arat'ın kişisel deneyimine dayanan bu değerlendirmesi, Asensio'nun futbol kariyerini sonlandıracağı anlamına gelmiyor. İspanyol oyuncunun sahalara dönüş süreci, ameliyat sonrası yapılacak tıbbi değerlendirmelerle netleşecek.

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Kaynak: Haberler.com
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