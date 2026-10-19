Kaza geçiren MHP'li vekilden haber var

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 11 Ekim'de geçirdiği trafik kazasında yaralanan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, tedavi gördüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nden taburcu edildi.

OMURGASINA VİDA VE ÇUBUK SİSTEMİ UYGULANDI

Kazanın ardından acilen Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Karakoç'un yapılan ilk incelemelerinde genel vücut travması geçirdiği ve birinci bel omurunda (L1) kırık oluştuğu tespit edildi. 12 Ekim'de acil olarak ameliyata alınan Karakoç'un omurgasındaki kırık, altı vida ve iki çubuktan oluşan özel bir sistemle sabitlendi.

KABURGA VE KÜREK KEMİĞİNDE DE KIRIKLAR BELİRLENDİ

Hastaneden yapılan detaylı açıklamaya göre, Milletvekili Karakoç'un sol sekizinci ve dokuzuncu kaburgalarında ile sağ kürek kemiğinde de kırıklar saptandı. Karaciğerinde lezyonlar tespit edilen ve solunum güçlüğü yaşayan Karakoç'un multidisipliner tedavisinde Ortopedi ve Travmatoloji, Genel Cerrahi ile Göğüs Cerrahisi klinikleri de ortaklaşa yer aldı.

"TABURCU EDİLDİ, İYİLEŞME SÜRECİ 3 AY SÜRECEK"

Karakoç'un son sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Ahmet Gürhan Gürçay tarafından yapıldı. Prof. Dr. Gürçay, Karakoç'un 19 Ekim itibarıyla taburcu edildiğini belirterek iyileşme sürecinin yaklaşık üç ay sürmesinin öngörüldüğünü bildirdi. Karakoç'un tıbbi takip ve tedavisinin hastane uzmanlarınca evde de sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com