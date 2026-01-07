Haberler

Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu! Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış

Erdal Timurtaş'ın Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosundan çaldığı 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşün akıbeti belli oldu. Altın ve gümüşlerin ir bölümünün eritilerek nakde çevrildiği ve bu para ile oto galeri kurularak aklama girişiminde bulunulduğu tespit edildi. Hırsızlık eyleminin organize bir şekilde planlandığı çete lideri olduğu iddia edilen M.S.'nin olay sonrası kayıplara karıştığı belirlendi.

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nde emanet bürosundan 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşün çalındığı iddiasına ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Çalınan altınların bir bölümünün kuyumcularda eritilerek nakde çevrildiği, elde edilen parayla oto galeri kurularak "aklama" girişiminde bulunulduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 16'ya yükseldi.

50 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, hırsızlık olayının organize şekilde planlandığı belirlendi. Şüphelilere yönelik 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenirken, gözaltı ve tutuklama süreçleriyle birlikte dosya giderek genişledi.

ALTINLAR ERİTİLDİ, PARAYLA OTO GALERİ KURULDU

İncelemelerde, çalınan altın ve gümüşlerin bir bölümünün eritilerek nakde çevrildiği, paranın oto galeri üzerinden aklanmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Galeri bünyesindeki araçların tamamına el konulurken, soruşturma kapsamında tüm şüphelilerin mal varlıklarının da dondurulduğu öğrenildi.

SOYGUNDAN ÇETE ÇIKTI

İlk aşamada tek kişi tarafından gerçekleştirilmiş izlenimi verilen hırsızlık, aslında organize bir yapı tarafından planlandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin lideri olduğu iddia edilen M.S.'nin soygun sırasında araç içerisinde beklediği belirlendi. M.S.'nin kuzeni M.E ile birlikte firari olduğu öğrenildi.

"ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANABİLİRİM" MESAJI

Soruşturma evraklarına göre, adli emanet bürosunda görevli Erdal Timurtaş'ın bir arkadaşına gönderdiği mesajda etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini dile getirdiği iddia edildi. Timurtaş'ın mesajında, "Benim bir suçum yok, beni kullandılar. Bana para dahi vermediler. Ailemle tehdit ettiler. Etkin pişmanlıktan faydalanabilirim" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü, şüphelilerin bağlantıları ve para trafiğine ilişkin incelemelerin devam ettiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece Adliyesi'nde emanet bürosunda görevli hizmetli memur Erdal Timurtaş'ın uzun süredir işe gelmemesi üzerine yapılan denetimlerde, 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşün çalındığı belirlendi. Savcılığın durumu tespit etmesinin ardından, Erdal Timurtaş ile eşi Esma Timurtaş'ın çocuklarıyla birlikte 19 Kasım'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçtukları ortaya çıktı.

Erdal Timurtaş ve eşi hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma kapsamında, odanın anahtarına sahip olduğu belirlenen adli emanet sorumlusu Kemal D., düzenlenen ilk operasyonda tutuklandı. Olaya ilişkin gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer K., Zeynep V., Eyüp İ.S., Gülsüm V. ve Yunus E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şüpheliler Burak Ç., Mehmet T. ve Mehtap S. hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı uygulanırken, diğer 5 şüpheli yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

