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Kazada ölen uzman çavuş, eşi ve 8 aylık bebekleri toprağa verildi

Kazada ölen uzman çavuş, eşi ve 8 aylık bebekleri toprağa verildi
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Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan otomobilde uzman çavuş Hasan Samur, eşi Zehra Samur ve 8 aylık bebekleri Aybars Karan Samur hayatını kaybetti. Cenazeler memleketlerinde toprağa verildi.

AFYONKARAHİSAR'da bariyerlere çarpan otomobilde hayatını kaybeden uzman çavuş Hasan Samur (27) Uşak'ta, eşi Zehra Samur (26) ve 8 aylık bebekleri Aybars Karan Samur ise Kayseri'de son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, dün sabah, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Balmahmut köyü yakınlarında meydana geldi. Uşak'taki aile ziyaretinden evlerine dönerken, uzman çavuş Hasan Samur'un direksiyon kontrolünü kaybettiği 35 MSB 45 plakalı otomobil, savrulup yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra takla atıp 50 metre sürüklendi. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, Hasan Samur ile eşi Zehra Samur'un yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Çiftin cansız bedenleri, ekipler tarafından araçtan çıkarılıp Sinanpaşa Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Çiftin 8 aylık bebekleri Aybars Karan Samur ise yaralı olarak kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİLER

Uzman çavuş Hasan Samur'un cenazesi Uşak'a, eşi Zehra Samur ile Aybars Karan bebeğin cenazeleri ise memleketi Kayseri'ye gönderildi. Zehra Samur ile bebeği için Talas ilçesindeki Dedeoğlu Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye ailenin yakınları, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile jandarma personeli katıldı. Anne ve bebeği, kılınan cenaze namazının ardından Zincidere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Uzman çavuş Hasan Samur'un cenazesi ise memleketi Uşak'ın Eşme ilçesi Yeleğen beldesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Hasan Samur'un Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı emrinde uzman çavuş, eşi Zehra Samur'un ise Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde görevli memur olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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