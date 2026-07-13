Mezarlıkta skandal görüntüler! Alkol alıp bakın ne yaptılar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde vatandaşlar, bir mahalle mezarlığının yakınlarında alkol tüketilmesine ve yüksek sesli müzik açılmasına tepki gösterdi.

Esenyurt Mahallesi'ndeki mezarlığın çevresine kimliği belirsiz kişiler gece saatlerinde çevreye rahatsızlık verdi. Mezarlık çevresinde alkol alan, yüksek sesle müzik dinleyen şahıslar nedeniyle huzursuz olan mahalle sakinleri, duruma müdahale edilmesini istiyor.

ALKOL ŞİŞELERİNİ MEZARLIĞA ATIP GİTTİLER

Sabah saatlerinde yakınlarının kabirlerini ziyarete giden vatandaşlar, çevreye atılmış çok sayıda alkol şişesi ve çöple karşılaştı. Hem çevre kirliliğine yol açan hem de mezarlığın manevi atmosferine gölge düşüren bu duruma tepki gösteren mahalle halkı, denetimlerin artırılmasını ve bu saygısızlığın önüne geçilmesini talep etti.

"HATIRALARINA BÜYÜK SAYGISIZLIK"

Duruma tepki gösteren mahalle sakinleri şunları kaydetti:

"Gece saatlerinde buraya gelen bazı kişiler yüksek sesle müzik dinleyip alkol alıyorlar. Çevreye bıraktıkları şişeler ve çöpler hem doğayı kirletiyor hem de ebediyete intikal etmiş yakınlarımızın hatırasına büyük bir saygısızlık oluşturuyor. Burası bir eğlence yeri değil, kabir ziyaretlerinin yapıldığı, duaların okunduğu manevi bir alandır. Yetkililerden ve emniyet güçlerimizden bu bölgedeki devriyeleri artırmalarını, mezarlığımıza zarar veren bu kişilere karşı gerekli cezai işlemleri uygulamalarını bekliyoruz."

Vatandaşlar, mezarlık çevresinde benzer görüntülerin bir daha yaşanmaması için güvenlik önlemlerinin kalıcı hale getirilmesini istiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı