Samsun'dan omuzlarda gönderilen Thomas Reis'in yeni takımı belli oldu
Ludogorets, teknik direktörlük görevine geride bıraktığımız sezon Samsunspor'da görev yapan Thomas Reis'in getirildiğini açıkladı.
Süper Lig ekibi Samsunspor'da görev aldığı süreçte adından söz ettiren Alman teknik direktör Thomas Reis'ın yeni takımı resmiyet kazandı. 52 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, Bulgaristan’ın köklü kulüplerinden Ludogorets Razgrad ile el sıkıştı.
THOMAS REIS, LUDOGORETS'İN BAŞINA GEÇTİ
Bulgar ekibi, takımın teknik direktörlük koltuğuna Thomas Reis'ın getirildiğini resmen duyurdu. Yeni sezonda UEFA Konferans Ligi elemelerinde boy gösterecek olan Ludogorets, Alman teknik adama hoş geldin diyerek başarılar diledi.
SAMSUNSPOR'DA BAŞARILI GRAFİK
2024-2026 yılları arasında Samsunspor'un başında görev yapan Thomas Reis, Karadeniz temsilcisiyle toplam 72 resmi karşılaşmaya çıkmıştı. Tecrübeli teknik adam, bu maçlarda yakaladığı 1.63 puan ortalamasıyla dikkat çeken bir istatistiğe imza atmıştı.