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19 yaşındaki genç, 112 milyon TL değerindeki mirasını çocukluk arkadaşına bıraktı

19 yaşındaki genç, 112 milyon TL değerindeki mirasını çocukluk arkadaşına bıraktı
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Çin'in Şanghay kentinde yaşayan 19 yaşındaki bir üniversite öğrencisi, değeri yaklaşık 112 milyon TL olan 20 milyon yuanlık mal varlığını ailesi yerine çocukluk arkadaşına bırakacak şekilde resmi vasiyet hazırladı. Anne ve babasının yeniden evlenmesinin ardından kendisini yalnız hissettiğini belirten genç, başına bir şey gelmesi halinde servetinin anne ve babasının yeni eşlerine geçmesini istemediğini söyledi.

Çin'in Şanghay kentinde yaşayan ve soyadı Li olarak açıklanan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi, yaklaşık 20 milyon yuan (112 milyon TL) değerindeki dairesi ve birikimlerini çocukluk arkadaşına bırakacak şekilde noter onaylı vasiyet hazırladı.

South China Morning Post'un haberine göre söz konusu mal varlığı, anne ve babasının boşanıp yeniden evlenmesinin ardından kendisine devredildi.

KARARININ GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Li, anne ve babasının yeniden evlenmesinin ardından kendisiyle yeterince ilgilenmediğini, bu nedenle aralarında duygusal bir bağ oluşmadığını söyledi.

Aynı zamanda ekstrem sporlarla ilgilendiğini ve hayatını riske attığını belirten genç, başına bir şey gelmesi halinde mal varlığının anne ve babasının yeni eşlerine geçmesini istemediğini ifade etti.

Bu nedenle en çok güvendiği çocukluk arkadaşını mirasçısı olarak belirlediğini açıkladı.

VASİYET RESMİ OLARAK KAYIT ALTINA ALINDI

Li'nin vasiyeti, Şanghay'daki Çin Vasiyet Kayıt Merkezi'nde noter huzurunda kayıt altına alındı.

Merkezin yetkilileri, vasiyette adı geçen kişinin mirası kabul etmek için 60 gün süresi bulunduğunu, bu süre içinde kabul edilmemesi halinde miras hakkından vazgeçilmiş sayılacağını belirtti.

GENÇLER ARASINDA YAYGINLAŞIYOR

Çin Vasiyet Kayıt Merkezi yetkilileri, son yıllarda vasiyet hazırlayan gençlerin sayısında dikkat çekici artış yaşandığını açıkladı.

Merkezin verilerine göre bugüne kadar 400 binden fazla vasiyet kayıt altına alınırken, 1980, 1990 ve 2000 sonrası doğanların vasiyet hazırlamaya giderek daha fazla ilgi gösterdiği ifade edildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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