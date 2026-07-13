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Akaryakıta yeni zam! Tarih belli oldu

Akaryakıta yeni zam! Tarih belli oldu
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Geçtiğimiz günlerde motorin fiyatlarına yansıyan artışın ardından, akaryakıt piyasasında yeni bir hareketlilik daha yaşanıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, çarşamba gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1,60 TL zam gelmesi bekleniyor.

  • Benzinin litre satış fiyatına 1,60 TL zam yapılması öngörülüyor.
  • Zammın çarşamba gününü perşembeye bağlayan gece yarısı pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.
  • İstanbul Avrupa yakasında benzin litre fiyatı 62,90 TL, motorin 69,88 TL, LPG 31,19 TL'dir.

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma hız kesmeden devam ediyor. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni gelişme, bu kez benzin grubunda yaşandı. Motorin fiyatlarında yaşanan artışın şoku henüz atlatılmamışken, gözler benzin tabelalarına çevrildi.

ÇARŞAMBA GECE YARISINA DİKKAT

Sektör temsilcileri ve gazeteci Olcay Aydilek’in paylaştığı kulis bilgilerine göre, hafta ortasında pompa fiyatları bir kez daha değişecek. Benzinin litre satış fiyatına 1,60 TL oranında bir artış yapılması öngörülüyor. Söz konusu zammın, çarşamba gününü perşembeye bağlayan gece yarısı itibarıyla pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 62.90 TL

Motorin litre fiyatı: 69.88 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 62.75 TL

Motorin litre fiyatı: 69.73 TL

LPG litre fiyatı: 30.59 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 63.86 TL

Motorin litre fiyatı: 70.99 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 64.14 TL

Motorin litre fiyatı: 71.26 TL

LPG litre fiyatı: 30.99 TL

Kaynak: Haberler.com
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