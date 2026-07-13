Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! 2 sanığın tutukluluk hali devam edecek

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin davada ikinci duruşma gerçekleştirildi. İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görülen duruşmada tanıklar dinlenirken, sanıklar da mahkeme heyetine savunmalarını sundu. Mahkeme, bilirkişi raporunun beklenmesine ve tutuklu sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu ile Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun tutukluluk hallerinin sürmesine karar verdi. Duruşma 7 Ekim'e ertelenirken, kararın ardından Aleyna Kalaycıoğlu fenalaşarak sinir krizi geçirdi.

OLAY BARIŞTIRMA GİRİŞİMİYLE BAŞLADI

Olay, 19 Mart'ta Ümraniye Tatlısu Mahallesi'nde yaşandı. Rapçi Vahap Canbay'ın bir süre önce yollarını ayırdığı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden bir araya gelmek istemesi üzerine ortak arkadaşları Kubilay Kaan Kundakçı devreye girdi. Tarafların yeniden görüşmesini sağlamak isteyen Kundakçı'nın girişimiyle Canbay ve Kundakçı, konuşmak üzere buluşma noktasına geldi.

İkili otomobil içerisinde beklediği sırada araçlarının yanına başka bir otomobil yaklaştı. Araçtan inen kişinin silahla ateş açması sonucu Kubilay Kaan Kundakçı ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan genç futbolcu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

TANIK OLAY ANINI ANLATTI

Duruşmada dinlenen tanık Yalçınay Yıldız, Aleyna Kalaycıoğlu ile arkadaş olduğunu, aynı zamanda Vahap Canbay'ın prodüktörlüğünü yaptığını söyledi. Olay günü stüdyoya gittiklerini belirten Yıldız, temizlik nedeniyle içeri alınmadıklarını, Aleyna Kalaycıoğlu'nun köpeğini görünce kısa süre beklemeye karar verdiklerini ifade etti.

Amaçlarının tarafları yeniden bir araya getirerek barışmalarına yardımcı olmak olduğunu anlatan tanık, bir süre sonra çakar lambalı bir aracın olay yerine geldiğini söyledi. Beyaz kıyafetli bir kişinin araçtan inerek Canbay'ın bulunduğu otomobilin yanına geldiğini belirten Yıldız, söz konusu kişinin cama vurduğunu ve Vahap Canbay'a bir daha o bölgede görülmemesi yönünde uyarıda bulunduğunu anlattı.

Tanık, aynı kişinin silahın kabzasıyla Canbay'a vurmak istediği sırada silah sesinin duyulduğunu, ne yaşandığını ilk anda anlayamadıklarını ifade etti. Silahın ateş almasının ardından Kubilay Kaan Kundakçı'nın bağırmaya başladığını söyleyen Yıldız, Canbay'ın ise kendilerini korumaya çalıştığını, silaha doğrudan müdahale etmediğini ancak dirseğiyle kendini savunmaya çalıştığını dile getirdi. Olayın ardından Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun aracına dönerken yanındakilere sessiz şekilde "Silah patladı" dediğini de öne sürdü.

SANIKLAR SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Tutuklu sanık Aleyna Kalaycıoğlu savunmasında, dosyada aleyhine doğrudan bir beyan bulunmadığını belirterek yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun sebepsiz yere bir insanı öldürecek biri olmadığını savunarak, kendisinin de böyle bir olaya neden olacak bir girişimde bulunmadığını ifade etti. Genç yaşlardan itibaren çalışarak ailesine destek olduğunu söyleyen Kalaycıoğlu, olayın mağduru olduğunu düşündüğünü belirterek tahliyesini talep etti.

Tutuklu sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu da olaydan dolayı üzgün olduğunu belirtti. Olayın kontrolü dışında geliştiğini savunan sanık, mahkemeden tahliye talebinde bulundu.

DURUŞMA SALONUNDA GERGİNLİK

Duruşma sırasında sanıklardan Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu ile hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı'nın ailesi arasında sözlü tartışma yaşandı.

Zuhal Kalaycıoğlu'nun "Kızımı bana verin" sözleri üzerine Kundakçı'nın anne ve babası, "Benim oğlum ne olacak? Oğlumu bize kim geri getirecek?" diyerek tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine mahkeme başkanı her iki tarafın da duruşma salonundan çıkarılmasına karar verdi.

MAHKEMEDEN ARA KARAR

Tanık beyanlarının tamamlanmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosyadaki bilirkişi raporunun beklenmesine hükmetti. Heyet ayrıca sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin sürmesine, Aleyna Kalaycıoğlu ile Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Davanın bir sonraki duruşması karar verilmesi amacıyla 7 Ekim tarihine ertelendi. Duruşmanın sona ermesinin ardından Aleyna Kalaycıoğlu'nun sinir krizi geçirdiği öğrenildi.