Adalet Bakanı Tunç: Selahattin Demirtaş kararı kesinleşti, mahkeme değerlendirecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti grup toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tunç, bir gazetecinin, Aihm'in eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında hak ihlali kararının kesinleşmesine ilişkin sorusunu yanıtladı.

Demirtaş hakkında Kobani Davası'nda Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde verilen bir karar olduğuun hatırlatan Tunç, "2019'dan bu yana tutukluluğunun devam ettiği, Kobani Davası olarak bilinen davada istinaf süreci devam ediyor. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'nde dava derdest. Tabii, tutuklukla ilgili Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesinde güvenlik hakkı ve tutuklama şartları ile ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvuru üzerine ilgili daire ihlal kararı vermiştir. Bu daire kararının büyük dairede görüşülmesi talebi panel tarafından kabul edilmemiştir, 5 kişilik panel bunu değerlendirmemişti. Daire kararı, bu yönüyle kesinleşmiş oldu. Daire kararının şu anda görülmekte olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'ne gelmesi veya ilgililerin müracaatı durumunda mahkeme tarafından değerlendirilecektir. Bu süreci hep birlikte, değerlendirme sürecini beklemek gerekecek." ifadelerini kullandı.

KOBANİ DAVASINDA 42 YIL CEZA ALMIŞTI

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kobani olayları ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2016 yılında tutuklanmıştı. Dava süreci sonucunda 2024 yılında Demirtaş hakkında toplam 42 yıl hapis cezası çıkmıştı.

AİHM'İN HAK İHLALİ KARARI KESİNLEŞTİ

Uzun tutukluluk gerekçesiyle Demirtaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuştu. Mahkeme, Demirtaş'ın tutukluluğu hakkında 3 kez ihlal kararı vermişti. Türkiye, dosyanın AİHM Büyük Daire'de ele alınması için son olarak 8 Ekim'de itiraz etmişti. AİHM yapılan itirazı reddedince, Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşti.

AİHM KARARININ TEBLİĞİ BEKLENECEK

Tahliye için iç hukukun karar vermesi gerekiyor. Demirtaş'ın avukatları, Kobani dosyasının bulunduğu Bölge İdare Mahkemesi'ne tahliye için başvuru yaptı. Edinilen bilgiye göre, mahkeme tahliye talebi kapsamında bu süreçte AİHM kararının tebliğini bekleyecek.

ANKARA BAM 22. CEZA DAİRESİ TAHLİYE TALEBİNİ DEĞERLENDİRECEK

Adalet Bakanlığı'ndan kararı talep edebilecek. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının ulaşmasının ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tahliye talebi ile ilgili kararını verecek.

DEMİRTAŞ'TAN KARAR SONRASI İLK YORUM

Demirtaş, gelişmenin ardından konuya ilişkin yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Merhabalar, AİHM kararı elbette önemlidir ve hukuken bağlayıcıdır. Ancak sadece bizim açımızdan değil, 86 milyon yurttaşımız açısından kendi aramızdaki 'kardeşlik hukuku' her şeyden kıymetlidir. Kardeşlik hukuku da eşitçe, özgürce, adaletle ve barış içerisinde bir arada yaşamamızı perçinleyecek sosyal, ekonomik, hukuki çalışmaları yapıp adımlar atmamızla güçlenir. Meseleleri yenmek, yenilmek, kin, intikam kavramları üzerinden değil, ortak gelecek ve ortak akıl kavramları üzerinden ele almak gerekir. Atılacak her adımın barışa, huzura ve refaha hizmet etmesi dileğiyle, özgür günlerde görüşebilmek umuduyla, selam ve sevgilerimi gönderiyorum."

AVUKATLARI TAHLİYE BAŞVURUSUNDA BULUNDU

AİHM'in Türkiye'nin Selahattin Demirtaş için verilen tahliye kararının yeniden değerlendirilmesi talebiyle yaptığı itirazı reddetmesinin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Demirtaş'ın avukatları tahliye başvurusunda bulundu.

BAHÇELİ: TAHLİYESİ TÜRKİYE İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLACAKTIR

Bu gelişmelerin ardından Bahçeli, "Sayın Selahattin Demirtaş, hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır." dedi.

ÖZEL: TÜM TÜRKİYE'DEN ÖZGÜR DİLİYORUM

Bahçeli'nin sözleriyle ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Şimdi birileri 'terörsüz Türkiye'yi şöyle yapalım, demokrasi taleplerini bir kenara bırakalım diye uğraşıyor. Memlekette 'terörsüz Türkiye'ye yürünecek, şu anda 13 belediyede kayyum var. Erdoğan'ın "Bundan sonra kayyum istisnaya dönecek" ifadesi var. Sayın Selahattin Demirtaş ve Sayın Figen Yüksekdağ'ın, siyasi tutukluların serbest bırakılması gerekir. Sayın Bahçeli'nin "Tahliyesi hayırlı olacaktır" demeci çok hayırlı bir demeç. Ama dün Demirtaş'ı, Yüksekdağ'ı içeri atmakla övünenlere soruyorum: Bugün "hayırlısı bu" diyorsanız dönüp de bir özür borcunuz yok mu? Açık söyleyeyim, bizim de var. Bugünkü genel başkan sıfatıyla o gün için tüm Türkiye'den özür diliyorum." şeklinde konuştu.

FETİ YILDIZ'DEN İLK YORUM

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Selahattin Demirtaş hakkındaki ihlal kararına ilişkin, mahkemenin bakanlıkla yazışarak kararın aslını isteyebileceğini ve ardından tahliye kararı verilebileceğini söyledi.