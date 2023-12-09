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ABD hükümetinin kısıtlama getirdiği Filistin Dışişleri Bakanı el-Maliki'yi Washington ziyaretinde konuşturmadılar

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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşmeleri öncesinde Washington'da bulunan bir otelde basın toplantısı düzenledi. Bir basın mensubunun Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'ye soru sormak istemesine ise izin verilmedi. Araya giren Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD'nin el-Maliki'nin bu soruları cevaplamasına izin vermeyecek şekilde kısıtlama getirdiğini söyledi.

ABD hükümetinin, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu'nun üyesi Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin Washington temasları sırasında açıklama yapmasına izin vermediği bildirildi.

ABD, Filistin Dışişleri Bakanı'nın Açıklama Yapmasına İzin Vermedi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmeleri öncesinde Washington'da bulunan Four Seasons Hotel'de Gazze'deki son durumu ve ABD'den beklentilerini basın mensuplarına değerlendirdi. Temas Grubu üyeleri, Washington ziyareti kapsamlarında Four Seasons Oteli'nde basın toplantısı düzenledi.

ABD, Filistin Dışişleri Bakanı'nın Açıklama Yapmasına İzin VermediFilistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki

GAZETECİ EL-MALİKİ'YE SORU SORMAK İSTEDİ ANCAK İZİN VERİLMEDİ

Bir gazetecinin el-Maliki'ye soru sormak istemesinin ardından Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan söz aldı.

ABD, Filistin Dışişleri Bakanı'nın Açıklama Yapmasına İzin Vermedi

"ABD KISITLAMA GETİRDİ"

Bin Ferhan, "Sayın el-Maliki sorunuza vizesinin koşulları nedeniyle cevap veremiyor. Demek istediğim, ABD hükümeti, Sayın el-Maliki'nin (bu soruları) cevaplamasına izin vermeyecek şekilde ona kısıtlama getirdi. Kendisi basının sorularına cevap veremiyor ve basınla angaje olamıyor." açıklamasında bulundu.

Görüşmeler için Washington'da bulunan Temas Grubu'nun aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Temas Grubu'nun cumartesi Kanada'da görüşmeler yapması öngörülüyor

ABD, Filistin Dışişleri Bakanı'nın Açıklama Yapmasına İzin Vermedi

ABD, Filistin Dışişleri Bakanı'nın Açıklama Yapmasına İzin Vermedi

Kaynak: AA / Uluslararası İlişkiler

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