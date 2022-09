9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu ile ilgili sözler 2022! İzmir'in Kurtuluşu mesajları ve sözleri! En güzel 9 Eylül mesajları 2022! 9 Eylül İzmir'in kurtuluş

Türk Milleti'nin gururla kutladığı, andığı 9 Eylül İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşu bu yıl da heyecanla kutlanıyor. Vatandaşlar ise bu şanlı zaferi sevdikleri ile mesajlar atarak kutlamak için en güzel İzmir'in kurtuluşu hakkındaki sözleri araştırıyor. Sosyal medya hesaplarımızda İzmir'in kurtuluşu hakkında güzel sözler paylaşarak şanlı zaferimizi kutluyoruz. Ulu Önderimiz Atatürk'ün sözleri ile İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunu kutlamak için 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu mesajları araştırırız. İşte 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu ile ilgili sözler 2022! İzmir'in Kurtuluşu mesajları ve sözleri! En güzel 9 Eylül mesajları 2022! 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu Atatürk sözleri!

9 EYLÜL İZMİR'İN KURTULUŞU İLE İLGİLİ SÖZLER 2022!

Bütün cihan işitsin ki efendiler, artık İzmir hiçbir kirli ayağın üzerine basamayacağı kutsal bir topraktır! 1925 (Atatürk'ün S.D.II, s.227)

9 Eylül 1922'de İzmir'i Yunan işgalinden kurtaran Atatürk ve silah arkadaşlarına, milli mücadeleye destek olan herkese selam olsun.

Tarih 9 Eylül 1922! Mustafa Kemal komutasındaki Türk askeri, yaklaşık 3 yıldır Yunan işgali altında olan İzmir'i düşmandan kurtardı. Kutlu olsun!

9 Eylül Türk kanı içmeyi sevap sayan Hrisostomos zihniyetine karşı kazanılmış bir zaferdir. İzmir'in değil Türk milletin kurtuluş ve bağımsızlık günüdür.

9 Eylül, Yedi Düvele haddini bildirdiğimiz gündür! Düşmanın denize döküldüğü gündür! Kurtuluş Savaşı'na son noktanın konulduğu gündür! İzmir'de Hükümet Konağı'na Türk bayrağının çekildiği gündür! İzmir'in yeniden Türk olduğu gündür! Kutlu olsun!

İşgal edildiği gün, Kurtuluş Savaşı'nı başlatan; İşgalin bittiği gün, Kurtuluş Savaşı'nı bitiren dünyadaki tek şehir İzmir'dir. İzmir'imizin kurtuluşu kutlu olsun!

"Egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur."

Kan süzülür kefenler; Döner mi hiç gidenler? Size selam yollamış; Peygamberler, erenler! 9 Eylül İzmirin kurtuluşu kutlu olsun!