Haberler

Bitcoin'de 2 yıl sonra bir ilk! Saatler içinde milyonlar buhar oldu

Bitcoin'de 2 yıl sonra bir ilk! Saatler içinde milyonlar buhar oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kripto para piyasalarında satış baskısının artmasıyla Bitcoin yaklaşık iki yıl sonra yeniden 60 bin doların altına gerileyerek 59 bin 110 doları gördü. Son bir haftada yüzde 18'e yakın değer kaybeden Bitcoin'deki düşüş altcoinleri de vurdu. Ethereum, Solana, XRP ve Dogecoin çift haneli kayıplar yaşarken, son 24 saatte Bitcoin'de 800 milyon doların üzerinde pozisyon tasfiye edildi.

  • Bitcoin, 60 bin dolar seviyesinin altına düşerek 59 bin 110 dolara geriledi ve Ekim 2024'ten bu yana en düşük fiyatı gördü.
  • Son 24 saatte Bitcoin'de 800 milyon doların üzerinde vadeli işlem pozisyonu tasfiye edildi.
  • ABD spot Bitcoin ETF'lerinden yoğun para çıkışları ve kurumsal bir şirketin satış planı düşüşü hızlandırdı.

Kripto para piyasalarında son dönemin en sert satış dalgalarından biri yaşanıyor. Lider kripto para birimi Bitcoin, kritik öneme sahip 60 bin dolar seviyesinin altına sarkarak 59 bin 110 dolara kadar düştü.

Bu seviye, Bitcoin için Ekim 2024'ten bu yana görülen en düşük fiyat olarak kayıtlara geçti. Piyasadaki sert satışlar yatırımcıların risk iştahını azaltırken, kripto varlıklarda panik havası oluştu.

ALTCOİNLERDE KAYIPLAR ÇİFT HANEYİ AŞTI

Bitcoin'deki düşüş altcoin piyasasını da derinden etkiledi. Son bir haftada Bitcoin yaklaşık yüzde 18 değer kaybederken, Ethereum yüzde 21 geriledi.

Aynı dönemde Solana yüzde 21,5, XRP yüzde 16,8, Dogecoin yüzde 17,9, BNB yüzde 10,5 ve Tron yüzde 6,5 oranında düşüş yaşadı. Kripto para piyasasının toplam değeri de milyarlarca dolar eridi.

800 MİLYON DOLARLIK POZİSYON SİLİNDİ

Sert satışlar vadeli işlem piyasalarında da büyük tasfiyelere yol açtı. Son 24 saat içerisinde yalnızca Bitcoin'de 800 milyon doların üzerinde pozisyon tasfiye edildi.

Tasfiye edilen işlemlerin büyük bölümünü yükseliş beklentisiyle açılan uzun pozisyonlar oluşturdu. Fiyatlardaki ani düşüş nedeniyle çok sayıda yatırımcı pozisyonlarını kapatmak zorunda kaldı.

ETF ÇIKIŞLARI SATIŞLARI HIZLANDIRDI

Analistler, düşüşün temel nedenlerinden biri olarak ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'lerinden yaşanan yoğun para çıkışlarını gösteriyor.

Yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasıyla birlikte fonlardan çıkan sermaye miktarının arttığı belirtilirken, bu durumun piyasa üzerindeki satış baskısını daha da güçlendirdiği ifade ediliyor.

KURUMSAL SATIŞ SİNYALLERİ ENDİŞE YARATTI

Piyasadaki olumsuz havayı artıran bir diğer gelişme ise yüksek miktarda Bitcoin rezervine sahip kurumsal bir şirketin satış planına ilişkin açıklaması oldu.

Kurumsal yatırımcılardan gelen bu sinyaller, yatırımcıların satış yönlü işlemlerini artırmasına neden olurken piyasalardaki tedirginliği de yükseltti.

GÖZLER YENİ DESTEK SEVİYELERİNDE

Uzmanlar, Bitcoin'in 60 bin doların altında kalıcı olup olmayacağının kısa vadeli görünüm açısından kritik önem taşıdığını belirtiyor.

Satış baskısının devam etmesi halinde daha düşük destek seviyelerinin test edilebileceğini ifade eden analistler, yatırımcıların önümüzdeki günlerde gelecek makroekonomik verileri ve ETF hareketlerini yakından takip ettiğini vurguluyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Üç ilimizde seçim heyecanı! Sandıklar kuruldu, oy verme işlemi başladı

3 ilimizde seçim heyecanı! Sandıklar kuruldu, oy verme işlemi başladı
Belçika'da olay görüntü! Bir grup göçmen otobüsteki genci öldüresiye dövdü

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Göçmenler otobüste dehşet saçtı
Gülistan Doku'nun eski sevgilisi Zeinal Abarakov'un ifadesi ortaya çıktı! Son mesajı 'korkuyorum' olmuş

Kritik ismin ifadesi ortaya çıktı! Son mesajı bakın ne olmuş
Fenerbahçe kongresine damga vuran anlar! Oy vermek için hücum ettiler

Kongreye damga vuran anlar!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de 2 kişi birbirine ateş etti, festival alanı kana bulandı

Ülke şokta! Festivalde silahlar çekildi, ortalık kan gölüne döndü
Hakan Safi, Hakan Çalhanoğlu transferini gece 2'de duyurdu

Milli yıldızın transferini gece yarısı 2'de şarkısıyla duyurdu
Müttefikler arasında casusluk krizi mi? Pentagon'dan dikkat çeken adım

Uykuları kaçıran şüphe! Tehdit seviyesi en üst düzeye çıkarıldı
İstanbul Erkek Lisesi'nin mezuniyet töreni karıştı! Öğrenciler, okul müdürüne sırtını döndü

Öğrenciler sırtını döndü, milli eğitim müdürü velilerle tartıştı
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi başladı

Fenerbahçe'nin başkanı belli oluyor
Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır

"Kürt kadın fıkrası" tepki çeken Rahmi Koç'a Bahçeli'den destek
Gaziantep'te kızını darbedip saçından sürükleyen baba gözaltına alındı

İnfial yaratan görüntü! Tepkiler çığ gibi büyüdü, polis harekete geçti