Haberler

Aziz Yıldırım'ın kulüpte görmek istediği Volkan Demirel oy vermek için Kadıköy'de

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın sarı-lacivertli kulüpte yeniden görev vermek istediği Volkan Demirel, Fenerbahçe başkanlık seçiminde oyunu kullanmak için alana geldi.

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi başladı. Chobani Stadı'nın yanında yer alan eski Kenan Evren Lisesi'nin arsasında gerçekleştirilen seçimde, 44 bin 741 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

45 SANDIKTA OY VERİLECEK 

Sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı ile yönetim kurulunu belirleyecek genel kurulda üyeler, toplam 45 sandıkta oylarını verecek. Genel kurul üyeleri başkan adaylarından Aziz Yıldırım için sarı, Hakan Safi için ise beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

VOLKAN DEMİREL DE OYUNU ATTI

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, eski öğrencisi Volkan Demirel'e yeniden sarı-lacivertli kulüpte görev vermek istediğini açıklamıştı. Volkan Demirel de Fenerbahçe başkanlık seçiminde oyunu kullanmak için alana geldi. Oy verme işlemi, saat 17.00'de son bulacak.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Van'da iki otomobil çarpıştı! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı

Koç Holding bünyesindeki şirkete silahlı saldırı! Zamanlama manidar
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVatandas:

Acaba kime atti?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Karayalçın 'CHP'ye büyük bir tuzak kuruldu' diyerek çağrı yaptı

Karayalçın "CHP'ye büyük bir tuzak kuruldu" diyerek çağrıda bulundu
İstanbul'da esrarengiz olay! Denizde sırt üstü yatıp ağlarken bulundu

İstanbul'da esrarengiz olay! Denizin ortasında ağlarken bulundu
Türkiye tatilinde ilginç kriz! Rus kadınlar birbirini eleştirdi

Gizlice kayda aldı! Rus turistleri birbirine düşüren görüntü
Rahmi Koç'a soruşturma başlatan videoyu çeken gazeteci: Tehdit edildim

Rahmi Koç'a soruşturma başlatan videoyu çeken isim ilk kez konuştu
Üç ilimizde seçim heyecanı! Sandıklar kuruldu, oy verme işlemi başladı

3 ilimizde seçim heyecanı! Sandıklar kuruldu, oy verme işlemi başladı
Rambo Okan, Hakan Safi'yi alnından öptü

Rambo Okan'dan Hakan Safi'ye sürpriz öpücük! Söyledikleri bomba
Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır

"Kürt kadın fıkrası" tepki çeken Rahmi Koç'a Bahçeli'den destek