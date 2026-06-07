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Rahmi Koç'a soruşturma başlatan videoyu çeken gazeteci: Tehdit edildim

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İzmir'de hastane açılışında anlattığı "Kürt kadın" fıkrası nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Rahmi Koç'un görüntülerini yayınlayan gazeteci Erhan Gülenç, videoyu kaldırması için tehdit edildiğini öne sürdü. Gülenç, bir yetkilinin kendisini arayarak "Derhal bu videoyu kaldırın" dediğini, videoyu kaldırmayınca ise "Kaldırmazsanız çok kötü olur" sözleriyle karşılaştığını iddia etti.

İzmir'de Amerikan Hastanesi açılışında anlattığı ırkçı ve seksist "fıkra" krize neden olan ve hakkında soruşturma başlatılan Rahmi Koç'un videosunu yayınlayan gazeteci açıklama yaparak tehdit edildiğini öne sürdü. 

Rahmi Koç, "Doktor Kürt kadının derdini dinlemiş. 'Hanımefendi perdenin arkasına gidin, soyunun' deyince kadın demiş ki, 'Doktor Bey, ilk sen soyun'." ifadelerini kullandı. Koç fıkradan dolayı özür dilese de tepkiler dinmedi. 

"DERHAL BU VİDEOYU KALDIRIN" İDDİASI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gülenç, görüntülerin yayınlanmasının ardından Koç Sağlık Grubu Başkanı olduğunu öğrendiği Erhan Bulutçu tarafından arandığını iddia etti.

Gülenç, kendisine videonun kaldırılmasının istendiğini belirterek, "Bu videoyu yayınlamışsınız, derhal o videoyu kaldırın" denildiğini aktardı. Talebi reddettiğini söyleyen gazeteci, bunun üzerine kendisine "Kaldırmazsanız çok kötü olur" ifadelerinin kullanıldığını öne sürdü.

"BEN GAZETECİYİM, KALDIRMIYORUM"

Videoyu kaldırmayı kabul etmediğini belirten Gülenç, söz konusu konuşma sırasında tehdit edildiğini düşündüğünü ifade etti. Gazeteci, yayınladıkları görüntülerin kamuoyunu ilgilendiren bir haber niteliği taşıdığını ve bu nedenle geri adım atmadığını söyledi.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİDEN ÖZÜR TELEFONU

Gülenç, yaşanan gelişmelerin ardından Koç Sağlık Grubu'ndan üst düzey bir yöneticinin kendisini aradığını ve görüşmede özür dilendiğini de öne sürdü. Söz konusu yöneticinin, yaşanan konuşmanın açılışın ve olayın stresi nedeniyle gerçekleştiğini söylediğini aktaran Gülenç, ayrıca Rahmi Koç hakkında bir kampanya başlatılabileceği endişesinin dile getirildiğini ifade etti.

"GAZETECİLİK HAYATIMIN EN ONURLU DAVRANIŞLARINDAN BİRİ"

Gülenç, görüntüleri kaldırmama kararından dolayı gurur duyduğunu söyledi. Gazeteci, hastane açılışını takip ederken yalnızca kurdele kesimiyle yetinmediklerini, içerideki görüntüleri de kayıt altına alarak kamuoyuyla paylaştıklarını ifade etti.

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Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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