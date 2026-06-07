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Başkan adaylığından vazgeçen Mehmet Ali Aydınlar'dan Hakan Safi'ye destek

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Fenerbahçe için bir dönem adaylığı konuşulan ancak adaylıktan vazgeçen Mehmet Ali Aydınlar, oy kullanma alanına geldi. Mehmet Ali Aydınlar, başkan adayı Hakan Safi ile selamlaşarak başarılar diledi.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci gününde oy kullanma işlemi devam ediyor. 

MEHMET ALİ AYDINLAR OY VERMEK İÇİN ALANDA

Bir dönem adı başkan adaylığı için güçlü şekilde geçen ancak daha sonra aday olmama kararı alan Mehmet Ali Aydınlar, oy kullanacağı salona giriş yaptı.

DİKKAT ÇEKEN YAKINLAŞMA

Genel kurul üyelerinin yoğun ilgisi altında oy kullanma alanına gelen Mehmet Ali Aydınlar, bu alandaki başkan adayı Hakan Safi ile bir araya geldi. İkilinin sıcak ve samimi bir şekilde selamlaşması dikkat çekti. Safi ile bir süre sohbet eden Aydınlar, genç başkan adayına başarılar dileyerek centilmence bir duruş sergiledi.

''TARAFINI SEÇTİ''

Aziz Yıldırım ile aralarının soğuk olduğu iddia edilen Mehmet Ali Aydınlar’ın sandık alanındaki bu hamlesi, hem kongre üyeleri hem de sosyal medyadaki futbolseverler arasında anında gündem oldu. Birçok taraftar ve genel kurul üyesi,Aydınlar’ın bu görüşmeyle seçimdeki rengini ve tarafını açıkça belli ettiğini savundu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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