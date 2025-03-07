8 Mart mesajları! En güzel Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri!

Kadınların dünyadaki önemini ve değerini anlatan bu sözler, onların haklarını savunma ve eşitlik taleplerini dile getirme noktasında önemli bir rol oynuyor. 8 Mart mesajları! En güzel Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri!

8 MART MESAJLARI

- Can dostum biricik arkadaşım 8 Mart Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun

- Kadın, doğası gereği zayıftır; ama acıya en çok o dayanır. Kadının direncini kıran tek şey; hayal ettiği kişinin boş çıkmasıdır. Hiçbir kadının hayali boşa çıkmasın Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun...

- 8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

- 8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

- "Kadınlar ile ilgili yapılabilecek üç şey vardır. Onu sevebilir, onun için acı çekebilir ya da onu edebiyata çevirebilirsin." Henry Miller

- "Kadınların siyasal güçleri yoktur sözde; oysa akıllı kadınlar, aptal kocalarını hiç güçlük çekmeden parlamentoya sokar, hatta bakan koltuklarına oturturlar." Bernard Shaw

- "Dünyayı kadınlar yönetiyor olsaydı hiç savaş yaşanmazdı ancak 28 günde bir derin müzakereler yaşanırdı." Robin Williams

- Emek veren, acı çeken, özlem duyan, hakkını savunan tüm kadınlar 8 Mart Kadınlar Günü Kutlu Olsun.

- Peygamberimizin (Cennet annelerin ayakları altındadır.) sözünün muhatabı olan tüm dünya kadınlarının gününü kutlarım.

- "Sevmekte kadınlar profesyonel, erkekler ise amatördür." Francois Truffaut

- "Yeryüzünde gördüğümüz her şey, kadının eseridir." Mustafa Kemal Atatürk

- "Bir kadın olarak kentim yok. Bir kadın olarak kentim tüm dünya.." Virginia Woolf

- Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız, modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır.

- Saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.

- Bütün kadınların eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

- Bütün dünya kadınlarına sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyorum.

- Kadınlar İnsanlığın devamı için olmazsa olmazdır. En büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardındaki kahramandır.

- Cumhuriyet ile kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her alanında başarıyla yer almış kadınlarımızın kadınlar gü8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutu olsun! İlk olarak 1857 yılında 120 kişinin ölümü ile sonuçlanan ABD'de tekstil fabrikası grevi sonrası kutlanmaya başlayan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili en sevilen, en popüler kadınlar günü mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili sözler ve güzel mesajlar...

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ SÖZLERİ

- Can dostum biricik arkadaşım 8 Mart Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun

- Kadın, doğası gereği zayıftır; ama acıya en çok o dayanır. Kadının direncini kıran tek şey; hayal ettiği kişinin boş çıkmasıdır. Hiçbir kadının hayali boşa çıkmasın Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun...

- 8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

- 8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

- "Kadınlar ile ilgili yapılabilecek üç şey vardır. Onu sevebilir, onun için acı çekebilir ya da onu edebiyata çevirebilirsin." Henry Miller

- "Kadınların siyasal güçleri yoktur sözde; oysa akıllı kadınlar, aptal kocalarını hiç güçlük çekmeden parlamentoya sokar, hatta bakan koltuklarına oturturlar." Bernard Shaw

- "Dünyayı kadınlar yönetiyor olsaydı hiç savaş yaşanmazdı ancak 28 günde bir derin müzakereler yaşanırdı." Robin Williams

- Emek veren, acı çeken, özlem duyan, hakkını savunan tüm kadınlar 8 Mart Kadınlar Günü Kutlu Olsun.

- Peygamberimizin (Cennet annelerin ayakları altındadır.) sözünün muhatabı olan tüm dünya kadınlarının gününü kutlarım.

- "Sevmekte kadınlar profesyonel, erkekler ise amatördür." Francois Truffaut

- "Yeryüzünde gördüğümüz her şey, kadının eseridir." Mustafa Kemal Atatürk

- "Bir kadın olarak kentim yok. Bir kadın olarak kentim tüm dünya.." Virginia Woolf

- Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız, modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır.

- Saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.

- Bütün kadınların eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

- Bütün dünya kadınlarına sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyorum.

- Kadınlar İnsanlığın devamı için olmazsa olmazdır. En büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardındaki kahramandır.

- Cumhuriyet ile kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her alanında başarıyla yer almış kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum.

- Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum.. Kadınlar Günün Kutlu Olsun.

- "Bir kadın hak ettiği yaştadır." Coco Chanel

- "Bir toplum, bir millet erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin!" Mustafa Kemal Atatürk

- "Dünyada her şey kadının eseridir." Mustafa Kemal Atatürk

- Kadın bir gün değil her gün hatırlanmalıdır; kadınlar günümüz umutla dolu yarınlara olsun… Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur, diğer yarısını da kadınlar yetiştirir. Kadına saygılı ol!

EN GÜZEL 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ SÖZLERİ

- Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın dünya kadınlar günü kutlu olsun

- Analarımız, bacılarımız, hayatımızın yarısı hatta çok daha fazla değerlerimizi ifade eden kadınlarımızın Kadınlar Günü"nü kutluyorum.

- Baş tacı kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum

- Kadınlar İnsanlığın devamı için olmazsa olmazdır. En büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardındaki kahramandır. Dünya Kadınlar Günü"nüz kutlu olsun.

- Adam olmadan önce insan olabilmenin en temel unsurudur kadın. Çoğu zaman değil, her zaman her gözün nuru, hayatın can damarıdır. 8 Mart dünya kadınlar gününüz kutlu olsun

- Hakkı ödenemeyecek olan kadınların 8 Mart kadınlar günü kutlu olsun

- Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

- Kadına şiddetin olmadığı, kadınlarında erkekler kadar özgür olabildiği, kadına saygının olduğu bir yıl olması dileğimle...

- 8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

- Her zaman ne istediğini bilen, erkeğinin ardında ona destek veren, çocuklarının başında koruyup kollayan kadınlar… Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun…

- Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutlarım.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ SÖZLERİ

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içtenlikle kutlar, sevginin, şefkatin ve özverinin timsali olan kadınlarımıza sevgiler dilerim…

Yalnızca bir gün değil, her gün değer görmeyi hak eden kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum…

Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun…

Sen her zaman hayatımın kutup yıldızı oldun, nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Kadınlar gününü en içten dileklerimle kutlarım…

Güneş kadar sıcak, kar tanesi kadar berrak, yağmur kadar saf ve temiz bir ömür dileğiyle.. Kadınlar Gününü tüm kalbimle kutlarım…

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum…

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajları ve Sözleri Nelerdir?

Biz kadınların isteyip de başaramayacağı hiçbir şey yoktur. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'müz kutlu olsun!

Başımızın tacı ve yarınlarımızın mimarı olan kadınlarımızın bu anlamlı gününü kutluyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum!

Dünyaya sizin gözlerinizden bakabilseydik, dünya daha güzel bir yer olurdu. Tüm kadınlarımızın, Kadınlar Günü kutlu olsun…

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk getirsin. 8 Mart Kadınlar Gününüz kutlu olsun…

Yetenekli, canlı, iddialı, duygusal, güzel ve zeki… Bu muhteşem özellikleriniz insanlara ilham veriyor! Muhteşem kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajları ve Sözleri Nelerdir?

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

Tüm dünya, ülkemiz ve üyelerimiz arasında görev yapan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Baş tacı kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.

Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın dünya kadınlar günü kutlu olsun.

Hakkı ödenemeyecek olan kadınların 8 Mart kadınlar günü kutlu olsun.

Bütün dünya kadınlarına sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.

Emek veren, acı çeken, özlem duyan, hakkını savunan tüm kadınlar 8 Mart Kadınlar Günü kutlu olsun.

Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız, modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır. Kadınlar gününüz kutlu olsun.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.

"Bir kadına yapamayacağı her şeyi söylemek, ona ne yapabileceğini söylemektir." –İspanyol Atasözü

"İyi davranışlı kadın nadir olarak tarih yazar." -Eleanor Roosevelt

"Büyüleyici bir kadın kalabalığı takip etmez; kendisidir. " -Loretta Young

"Bir kadının sahip olabileceği en iyi koruma cesarettir." –Elizabeth Cady Stanton

"Kadının olduğu yerde sihir vardır." –Ntozake Shange

"Bu hayata, onu yaşayacak kadar güçlü olduğun için verildi." -Bilinmeyen

"Kadınlar dünyadaki kullanılmayan en büyük yetenek rezervuarıdır." - Hillary Clinton

Bir şövalye aramıyordu. Bir kılıç arıyordu. " -Atticus

Her şeyden önce, hayatınızın kahramanı olun. Kurban değil. " -Nora Ephron

"Kızlar asla akıllı olmaktan korkmamalı." -Emma Watson

"Hayat zor sevgilim, ama sen de öylesin." –Stephanie Bennett-Henry

"Güçlü bir kadın, gözünde bir meydan okuma gibi görünüyor ve ona göz kırpıyor." -Gina Carey

"Başkalarının ne düşündüğünü sürekli önemsiyorsan hayatın senin değil." -Bilinmeyen

"Bir hayalin varsa, onu hedef yap." -Bilinmeyen

"Bazen ejderhayı öldüren ve prensi kurtaran prensestir." -Samuel Lowe

"Hayalleri olan küçük kızlar vizyon sahibi kadın olurlar." -Bilinmeyen.

"Tüm kurallara uyarsanız, tüm eğlenceyi kaçırırsınız." -Katherine Hepburn

"Yapacağına inandı ve yaptı." -Bilinmeyen

"Sustuğumuzda sesimizin önemini anlıyoruz." –Malala Yousafzai

"Bilginiz varsa, bırakın başkalarının mumlarını yakmasına izin verin." -Margaret Fuller

"Bazen kadın olmak cesaret ister." -Bilinmeyen

"Başarılı bir kadın, başkalarının ona fırlattığı tuğlalarla sağlam bir temel oluşturabilen kişidir." -Bilinmeyen

Bir şeyin söylenmesini istiyorsanız, bir adama sorun. Bir şeyin yapılmasını istiyorsanız, bir kadına sorun. " -Margaret Thatcher

"Sesi olan bir kadın, tanımı gereği güçlü bir kadındır. Ancak bu sesi bulmak için arama yapmak oldukça zor olabilir. " -Melinda Gates

1. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.

2. Aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum.. Kadınlar günün kutlu olsun.

3. Ateş karşısında bozulmayan altın, altın karşısında bozulmayan kadın; kadınlar günün kutlu olsun.

4. Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız, modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır. Kadınlar gününüz kutlu olsun.

5. Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum.

6. Bütün dünya kadınlarına sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.

8 MART KADINLAR GÜNÜ İLE İLGİLİ SÖZLER VE MESAJLAR

"Kadınlarımız için asıl mücadele alanı, asıl zafer kazanılması gereken alan, biçim ve kılıkta başarıdan çok, ışıkla, bilgi ve kültürle, gerçek faziletle süslenip donanmaktır. ben muhterem hanımlarımızın Avrupa kadınlarının aşağısında kalmayacak, aksine pek çok yönden onların üstüne çıkacak şekilde ışıkla, bilgi ve kültürle donanacaklarından asla şüphe etmeyen ve buna kesinlikle emin olanlardanım." Mustafa Kemal Atatürk.