8 Eylül 2025 Pazartesi yayın akışı: Bu akşam hangi diziler var? 8 Eylül Pazartesi hangi diziler var?
Türkiye'nin önde gelen ulusal kanallarından ATV, Kanal D, NOW TV (FOX TV), Show TV, STAR TV, TRT?1 ve TV8, 8 Eylül 2025 Pazartesi akşamı bir dizi ve program şöleni sunuyor. Peki, Bu akşam hangi diziler var? 8 Eylül Pazartesi hangi diziler var?
Yeni haftaya başlarken televizyon severlerin en çok merak ettiği sorulardan biri: "Bu akşam hangi diziler var?" 8 Eylül 2025 Pazartesi günü, Türkiye'nin önde gelen kanalları birbirinden iddialı dizi ve programlarla izleyici karşısına çıkıyor. Dram, komedi, aksiyon, yarışma ve nostalji… Her türden içeriğe yer verilen bu akşamki yayın akışında; ATV, KANAL D, NOW TV (FOX TV), SHOW TV, STAR TV, TRT 1 ve TV8 ekranlarında neler var, saat kaçta hangi dizi başlıyor? İşte tüm detaylar...
8 EYLÜL 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI
Yeni haftaya başlarken televizyon keyfini kaçırmak istemeyen izleyiciler için 8 Eylül 2025 Pazartesi akşamı, Türk televizyonlarında dopdolu bir yayın akışı var. "Bu akşam hangi diziler var?" sorusunu merak edenler için hazırladığımız bu özel içerikte, ATV, KANAL D, NOW TV (eski FOX TV), SHOW TV, STAR TV, TRT 1 ve TV8'in güncel dizi ve program listelerine yer verdik.
Pazartesi akşamını evde geçirmek isteyenler için kanallar adeta birer dizi festivali sunuyor. İşte detaylar:
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
"Bu akşam hangi diziler var?" sorusu, haftanın ilk gününde televizyon başında zaman geçirmek isteyen izleyicilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Her kanal farklı türde içeriklerle izleyiciyi ekran başına çekiyor. Aksiyon, komedi, drama ve yarışma programlarıyla dolu 8 Eylül 2025 Pazartesi yayın akışı, her zevke hitap ediyor.
8 EYLÜL 2025 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM ATV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)
ATV, gündüz kuşağında klasikleşmiş programlarıyla, akşam kuşağında ise dramatik bir dizi ile izleyici karşısına çıkıyor.
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Gözleri Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aile Saadeti (Yeni bölüm)
Aile Saadeti, aile bağları, sırlar ve ilişkiler üzerine kurulu dramatik yapısıyla dikkat çekiyor.
8 EYLÜL 2025 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM KANAL D'DE HANGİ DİZİLER VAR?)
Kanal D, nostalji ve günümüzün popüler yapımlarını harmanlayarak çok çeşitli bir yayın akışı sunuyor.
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
23:30 Eşref Rüya
Uzak Şehir, taşra hayatı, aşk ve geçmişle yüzleşme temalarını ele alan etkileyici bir yapım.
8 EYLÜL 2025 PAZARTESİ NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM NOW TV (FOX TV)'DE HANGİ DİZİLER VAR?)
NOW TV (FOX TV), sabah kuşağında haber ve magazin içerikleri sunarken, akşam saatlerinde izleyicilere bol kahkahalı bir film ve komedi dizileriyle keyifli bir yayın sunuyor.
07:30 İlk Bakış
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Recep İvedik 4
22:30 Şevkat Yerimdar
23:30 Transfer Dosyası
8 EYLÜL 2025 PAZARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM SHOW TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)
Show TV, aksiyon ve komediyi bir arada sunan bir yayınla karşımızda.
06:00 Güzel Günler
08:15 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan
22:00 Ekşi Elmalar
8 EYLÜL 2025 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM STAR TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)
Star TV, gün boyunca kadın programları ve romantik dizilerle öne çıkıyor. Akşam saatlerinde ise yerli dizi tekrarları yayınlanıyor.
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Yerli Dizi Tekrarı
8 EYLÜL 2025 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM TRT 1'DE HANGİ DİZİLER VAR?)
TRT 1, hem nostaljik hem de yenilikçi içerikleri ile dikkat çeken bir yayın akışı sunuyor.
06:25 Kara Tahta
09:10 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:55 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
20:00 On Üç Yaşam
On Üç Yaşam, duygusal ve derin temalarıyla TRT 1 izleyicilerinin beğenisini topluyor.
8 EYLÜL 2025 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM TV8'DE HANGİ DİZİLER VAR?)
TV8, gün boyu magazin ve yarışma programlarıyla izleyiciyi ekrana bağlıyor. Akşam kuşağında ise Türkiye'nin en çok izlenen yemek yarışmalarından biri olan MasterChef Türkiye ile ekran başındakilere keyifli anlar yaşatıyor.
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)