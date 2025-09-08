8 Eylül 2025 Pazartesi yayın akışı: Bu akşam hangi diziler var? 8 Eylül Pazartesi hangi diziler var?

Yeni haftaya başlarken televizyon severlerin en çok merak ettiği sorulardan biri: "Bu akşam hangi diziler var?" 8 Eylül 2025 Pazartesi günü, Türkiye'nin önde gelen kanalları birbirinden iddialı dizi ve programlarla izleyici karşısına çıkıyor. Dram, komedi, aksiyon, yarışma ve nostalji… Her türden içeriğe yer verilen bu akşamki yayın akışında; ATV, KANAL D, NOW TV (FOX TV), SHOW TV, STAR TV, TRT 1 ve TV8 ekranlarında neler var, saat kaçta hangi dizi başlıyor? İşte tüm detaylar...

8 EYLÜL 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

Yeni haftaya başlarken televizyon keyfini kaçırmak istemeyen izleyiciler için 8 Eylül 2025 Pazartesi akşamı, Türk televizyonlarında dopdolu bir yayın akışı var. "Bu akşam hangi diziler var?" sorusunu merak edenler için hazırladığımız bu özel içerikte, ATV, KANAL D, NOW TV (eski FOX TV), SHOW TV, STAR TV, TRT 1 ve TV8'in güncel dizi ve program listelerine yer verdik.

Pazartesi akşamını evde geçirmek isteyenler için kanallar adeta birer dizi festivali sunuyor. İşte detaylar:

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

"Bu akşam hangi diziler var?" sorusu, haftanın ilk gününde televizyon başında zaman geçirmek isteyen izleyicilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Her kanal farklı türde içeriklerle izleyiciyi ekran başına çekiyor. Aksiyon, komedi, drama ve yarışma programlarıyla dolu 8 Eylül 2025 Pazartesi yayın akışı, her zevke hitap ediyor.

8 EYLÜL 2025 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM ATV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

ATV, gündüz kuşağında klasikleşmiş programlarıyla, akşam kuşağında ise dramatik bir dizi ile izleyici karşısına çıkıyor.

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Gözleri Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aile Saadeti (Yeni bölüm)

Aile Saadeti, aile bağları, sırlar ve ilişkiler üzerine kurulu dramatik yapısıyla dikkat çekiyor.

8 EYLÜL 2025 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM KANAL D'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

Kanal D, nostalji ve günümüzün popüler yapımlarını harmanlayarak çok çeşitli bir yayın akışı sunuyor.

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

23:30 Eşref Rüya

Uzak Şehir, taşra hayatı, aşk ve geçmişle yüzleşme temalarını ele alan etkileyici bir yapım.

8 EYLÜL 2025 PAZARTESİ NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM NOW TV (FOX TV)'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

NOW TV (FOX TV), sabah kuşağında haber ve magazin içerikleri sunarken, akşam saatlerinde izleyicilere bol kahkahalı bir film ve komedi dizileriyle keyifli bir yayın sunuyor.

07:30 İlk Bakış

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20:00 Recep İvedik 4

22:30 Şevkat Yerimdar

23:30 Transfer Dosyası

8 EYLÜL 2025 PAZARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM SHOW TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

Show TV, aksiyon ve komediyi bir arada sunan bir yayınla karşımızda.

06:00 Güzel Günler

08:15 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan

22:00 Ekşi Elmalar

8 EYLÜL 2025 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM STAR TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

Star TV, gün boyunca kadın programları ve romantik dizilerle öne çıkıyor. Akşam saatlerinde ise yerli dizi tekrarları yayınlanıyor.

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Yerli Dizi Tekrarı

8 EYLÜL 2025 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM TRT 1'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

TRT 1, hem nostaljik hem de yenilikçi içerikleri ile dikkat çeken bir yayın akışı sunuyor.

06:25 Kara Tahta

09:10 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:55 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

20:00 On Üç Yaşam

On Üç Yaşam, duygusal ve derin temalarıyla TRT 1 izleyicilerinin beğenisini topluyor.

8 EYLÜL 2025 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM TV8'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

TV8, gün boyu magazin ve yarışma programlarıyla izleyiciyi ekrana bağlıyor. Akşam kuşağında ise Türkiye'nin en çok izlenen yemek yarışmalarından biri olan MasterChef Türkiye ile ekran başındakilere keyifli anlar yaşatıyor.

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Gel Konuşalım

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)