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79 kişiyi hayattan koparan otelle ilgili ihmaller zinciri

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Türkiye'yi yasa boğan ve 79 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangın felaketiyle ilgili ihmaller zinciri gün geçtikçe ortaya çıkmaya devam ediyor. Çoğu kişinin ölüme uykuda yakalandığı otelde yağmurlama sisteminin olmadığı, olsaydı yangının başladığı yerde söneceği belirlendi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de salı gecesi çıkan yangında 79 kişi hayatını kaybetti. Yangın faciasına ilişkin soruşturma da devam ediyor.

BİNAYA "AĞIR HASARLI" RAPORU

Yangın sonrası kullanılamaz hale gelen binayla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin yaptığı inceleme sona erdi. Bolu Kartalkaya'da çıkan yangında kullanılamaz hale gelen otel binası için hazırlanan ön hasar tespit raporunda binanın "ağır hasarlı" olduğu bilgisine yer verildi. Ekiplerin yürüttüğü detaylı hasar tespit çalışmaları sonucunda kesin rapor hazırlanacak. Bu rapor doğrultusunda otel binasında güçlendirme çalışması yapılması ya da binanın tamamen yıkılmasına karar verilecek.

BİNA MÜHÜRLENDİ

Yangın sonrası jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Otele güvenlik şeridi çekilirken, bina geçici olarak mühürlendi.

79 kişiyi hayattan koparan otelle ilgili ihmaller zinciri

İHMALLER ZİNCİRİ

79 kişinin hayatını kaybettiği yangın felaketiyle ilgili ihmaller de gün geçtikçe ortaya çıkmaya devam ediyor. Hürriyet'te yer alan habere göre yapılan incelemelerde otelde yağmurlama sisteminin olmadığı, olsaydı yangınla birlikte sistemin anında devreye gireceği ve yangının başladığı yerde söneceği belirlendi.

İÇ KORİDOR KAPILARI STANDARTA UYGUN DEĞİL

Otelde yangına dayanıklı olması gereken iç koridor kapıları da standartlara uygun yapılmamış. Kapılar standarta uygun olsaydı yangın sadece bir katta yayılmış olacak, kalanların tahliyesi de kolaylaşacaktı.

79 kişiyi hayattan koparan otelle ilgili ihmaller zinciri

ALARM ÇALIŞMADIĞI İÇİN YANGINA UYKUDA YAKALANDILAR

Isıya duyarlı yangın alarmının çalışmadığı ve otomatik devreye girmediği de ortaya çıktı. Duman sensörlerinin de çalışmadığı, bazı katlarda ise devre dışı bırakıldığı belirlendi. Yangın alarmı ve duman sensörleri çalışmadığı için çoğu kişi yangına uykularında yakalandı. Yangın alarmı ve duman sensörleri çalışmış olsaydı insanlar yangına uyurken yakalanmayacaktı. Alarm çalışmadığı için çoğu kişi odalarında uyurken yangına yakalanıp can verdi.

79 kişiyi hayattan koparan otelle ilgili ihmaller zinciri

YANGIN MERDİVENLERİ ALEVLERE TESLİM

Otelde iki yangın merdiveni vardı. Ancak ikisi de otelin iç kısmında bulunuyordu. Çıkan yangında alevler, standartlara uygun olmayan yangın merdivenlerinin bulunduğu bölümleri de kapladı. Yangına dayanıklı ve özel yangın kapıları olmadığı için kimse yangın merdivenlerine ulaşamadı. Ayrıca yangının ardından otomatik olan kapılar çalışmadı. Otelde acil durum, tahliye ve yangına müdahale planı, her katta olması gereken en az iki acil çıkış alanı da yoktu.

79 kişiyi hayattan koparan otelle ilgili ihmaller zinciri
Kaynak: Haberler.com / Gündem
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Yorumlar (41)

Haber YorumlarıÖzgür Çocuk:

Yangınlar, Tren Kazaları, Maden Faciaları vs vs ama AKEPE Türkiye sinde bunca olaylar yaşanmasına rağmen bir tek bile istifa eden kimse yok ne Koltuk sevdasıymış bee

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Haber YorumlarıMehmet Çiftçi:

yangından önce kontrole gitmeyenler suçlu yangın çıkmış şimdi suç arayışına mı girmişler.

Yorum Beğen174
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Haber YorumlarıPoyraz:

HALAMIN DA BIYIĞI OLSA AMCAM OLURDU ZATEN BIRAKIN YA O YOKTU BU YOKTU BU STANDARTLARA UYGUN DEĞİLDİYİ 79 TANE CAN GİTTİ KİMSE BU OTELİ DENETLEYEN BU ŞEKİLDE ÇALIŞMASINA İZİN VEREN YETKİLİ ONLAR DAN BUNUN HESABINI SORUN EN ALTTAN EN ÜSTE VARANA KADAR EN AĞIR ŞEKİLDE

Yorum Beğen165
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Haber YorumlarıAli Güner:

Türkiye deki otel ve konaklama yerlerininin kontrollünü ve de TÜV ü verin Almanlara,en azindan% 70 i kapanır,Turizm Bakaninin Seyahat Acentasi ve oteli,Saglik Bakaninin Özel Hasteneleri,MEB ninin özel okullari…kısaca AKP nin şirketi olmuş Türkiye.

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Haber YorumlarıHİLAL KARAL:

HERKES BELEDİYEYİ SUÇLAMIŞ KONUNUN BELEDİYE İLE NE ALAKASI VAR RESMEN CAHİLLER TOPLULUĞU OLDUK ÜLKECE KANUNLARI AZ OKUSAK OLAN KANUNLARIDA GERÇEKTEN İŞLESEK KEŞKE OTELİN SORUMLULUK VE ONAYI TURİZİM BAKANINA AİTTİR ŞEHİRDEN UZAKDA KONUMDA BULUNAN OTEL BELEDİYE DIŞINDADIR.GÜNLERDİR BOLU BELEDİYE BAŞKANIN DAN BAŞKA KİMSEYİ HABERLERDE GÖRMÜYORUZ NEREDE TURİZİM BAKANI NEREDE BOLU TURİZİM MÜDÜRÜ OTEL ADINA KİMSE YOK ORTADA TOPUN UCUNA BELEDİYE BAŞKANI ATILMIŞ HERKE MASUMU OYNUYOR YAZIK GERÇEKTEN....

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Haber YorumlarıG Ergün:

alarm sistemi yok bina tamamen ahşap yangın söndürmek için sistem yok önlem adına hiçbişey yok sadece otel sahibinin para hırsı var suçlu bakanlık belediye farketmiyo onlar zaten istifa etmicek otel sahibinde gram vicdan yokmuş güvenlik namına hiçbişeyin olmadığı oteli sırf para kazanmak için nasıl işlettin kazandığın milyonlardan birazını güvenliğe harcayamadın mı inşaallah içerde her gece ölen insanları rüyanda görerek uyanır ölmek için yalvarırsın diyorum ve cezaevine girmeyeceğini de biliyorum

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Haber YorumlarıIstecram null:

Bir berber dükkanı açsan zabıta ve denetimciler yağmur gibi yağar yok yangın tüpü yok havalandırma yok eksik evranlar koskoca Amerika eyaleti yandı ölü sayısı 27 bizim rüşvetcilerde otele kıyakları ölü sayısı 79 ne güzel Adalet sistemi aq

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Haber Yorumlarıyasar :

otel sadece para basmış

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Haber YorumlarıF B:

Makamlarin onuru kalmamis devletin degil reisin bakanlari, Reis dilerse azleder ama kimse halkin ve vatandasin bakani degil, oyle olsa istifa haklarini ozgurce kullanabilirlerdi..

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Haber YorumlarıMapo 77:

icerde yangin merdivinimi olur

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