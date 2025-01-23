79 kişiyi hayattan koparan otelle ilgili ihmaller zinciri

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de salı gecesi çıkan yangında 79 kişi hayatını kaybetti. Yangın faciasına ilişkin soruşturma da devam ediyor.

BİNAYA "AĞIR HASARLI" RAPORU

Yangın sonrası kullanılamaz hale gelen binayla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin yaptığı inceleme sona erdi. Bolu Kartalkaya'da çıkan yangında kullanılamaz hale gelen otel binası için hazırlanan ön hasar tespit raporunda binanın "ağır hasarlı" olduğu bilgisine yer verildi. Ekiplerin yürüttüğü detaylı hasar tespit çalışmaları sonucunda kesin rapor hazırlanacak. Bu rapor doğrultusunda otel binasında güçlendirme çalışması yapılması ya da binanın tamamen yıkılmasına karar verilecek.

BİNA MÜHÜRLENDİ

Yangın sonrası jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Otele güvenlik şeridi çekilirken, bina geçici olarak mühürlendi.

İHMALLER ZİNCİRİ

79 kişinin hayatını kaybettiği yangın felaketiyle ilgili ihmaller de gün geçtikçe ortaya çıkmaya devam ediyor. Hürriyet'te yer alan habere göre yapılan incelemelerde otelde yağmurlama sisteminin olmadığı, olsaydı yangınla birlikte sistemin anında devreye gireceği ve yangının başladığı yerde söneceği belirlendi.

İÇ KORİDOR KAPILARI STANDARTA UYGUN DEĞİL

Otelde yangına dayanıklı olması gereken iç koridor kapıları da standartlara uygun yapılmamış. Kapılar standarta uygun olsaydı yangın sadece bir katta yayılmış olacak, kalanların tahliyesi de kolaylaşacaktı.

ALARM ÇALIŞMADIĞI İÇİN YANGINA UYKUDA YAKALANDILAR

Isıya duyarlı yangın alarmının çalışmadığı ve otomatik devreye girmediği de ortaya çıktı. Duman sensörlerinin de çalışmadığı, bazı katlarda ise devre dışı bırakıldığı belirlendi. Yangın alarmı ve duman sensörleri çalışmadığı için çoğu kişi yangına uykularında yakalandı. Yangın alarmı ve duman sensörleri çalışmış olsaydı insanlar yangına uyurken yakalanmayacaktı. Alarm çalışmadığı için çoğu kişi odalarında uyurken yangına yakalanıp can verdi.

YANGIN MERDİVENLERİ ALEVLERE TESLİM

Otelde iki yangın merdiveni vardı. Ancak ikisi de otelin iç kısmında bulunuyordu. Çıkan yangında alevler, standartlara uygun olmayan yangın merdivenlerinin bulunduğu bölümleri de kapladı. Yangına dayanıklı ve özel yangın kapıları olmadığı için kimse yangın merdivenlerine ulaşamadı. Ayrıca yangının ardından otomatik olan kapılar çalışmadı. Otelde acil durum, tahliye ve yangına müdahale planı, her katta olması gereken en az iki acil çıkış alanı da yoktu.