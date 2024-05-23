6-8 EKİM OLAYLARI NE? Kobani olayları ne zaman oldu, kaç kişi öldü, olay ne?

HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun çağrısının ardından terör örgütü YPG/PKK yanlılarının 6-8 Ekim 2014'te Aynularab ( Kobani ) bahanesiyle gerçekleştirdiği şiddet olayları üzerinden 9 yıl geçti. Bu olaylar sırasında 2 polis şehit oldu ve 35 kişi yaşamını yitirdi. 6-8 Ekim olayları, Türkiye genelinde, özellikle Güneydoğu illerinde, çatışmalar, sokak gösterileri ve şiddet eylemleriyle kendini gösteren bir dönemi ifade eder. 6-8 EKİM OLAYLARI NE? Kobani olayları ne zaman oldu, kaç kişi öldü, olay ne? İşte merak edilenler...

6-8 EKİM OLAYI NE?

HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun 6 Ekim 2014'te yaptığı açıklamanın ardından terör örgütü YPG/PKK yanlıları, Aynularab (Kobani) bahanesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde barikatlar kurup yolları keserek şiddet eylemleri gerçekleştirdi.

Olaylar sırasında, terör örgütü YPG/PKK yandaşları tarafından uzun namlulu silahlar, molotofkokteylleri, havai fişekler, taşlar ve sopalar gibi araçlar kullanılarak kamu binalarına, vatandaşların evlerine, iş yerlerine ve araçlara zarar verildi.

Şiddet olayları sırasında 2 polis şehit oldu. Ayrıca, Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla yoksullara kurban eti dağıtan Yasin Börü ve üç arkadaşı da dahil olmak üzere toplam 35 kişi hayatını kaybetti. Olaylar sonucunda 435'i sivil, 326'sı güvenlik görevlisi olmak üzere toplamda 761 kişi yaralandı.

Olaylar sırasında toplamda 37 "nitelikli adam öldürme", 29 "adam öldürmeye teşebbüs", 3 bin 777 "mala zarar verme", 25 "alıkoyma", 395 "hırsızlık", 15 "yağma", 308 "iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal", 13 "Türk bayrağını yakma" ve 7 "Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet" suçu işlendi.

Terör örgütü yandaşlarının saldırıları sonucunda çok sayıda ev, iş yeri, okul, Kur'an kursu, kültür merkezi, müze ve yurt binasında hasar meydana geldi. Şiddet eylemlerinin devlete maliyeti 300 milyon liranın üzerinde oldu. Olaylar nedeniyle zarar gören esnafa devlet tarafından yaklaşık 50 milyon liralık ödenek sağlandı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde tesis edilen huzur ve güven ortamına zarar veren şiddet eylemleri, can ve mal kayıplarının yanı sıra sosyal yaşama, turizme ve ekonomiye ağır darbe vurdu.

YASİN BÖRÜ OLAYI NEDİR?

Diyarbakır'da ihtiyaç sahiplerine Kurban Bayramı'nda et dağıtmak isteyen Yasin Börü ile arkadaşları Hasan Gökguz, Ahmet Dakak ve Riyat Güneş, bir grubun silah, taş, sopa ve kesici aletli saldırısına uğradı. Saldırı sonucunda sığındıkları binanın üçüncü katında linç edildiler.

Binadan atılan gençlerin cesetlerine işkence yapıldı. Ahmet Dakak'ın başı taşla ezildi, 16 yaşındaki Yasin Börü'nün üzerinden arabayla geçildi. Cesetleri yakılan ve tanınmayacak hale gelen çocuklar, aileleri tarafından güçlükle teşhis edilebildi. Olaylardan şans eseri yaralı kurtulan Yusuf Er, arkadaşlarının vahşice öldürülmesine tanıklık ettiği için psikolojisi bozuldu ve Diyarbakır dışındaki bir hastanede tedavi gördü.

Tunceli'de 2, Mersin'de 3, Diyarbakır'da 34, Şırnak'ta 13, Batman'da 4, Şanlıurfa'da 19, Bitlis'te 8, Bursa'da 2, Mardin'de 36, Muş'ta 6, İstanbul'da 11, Bingöl'de 2, Hakkari'de 28, Siirt'te 13, Van'da 18, Gaziantep ve Adıyaman'da birer okul olmak üzere toplam 201 okulda terör örgütü yandaşlarının saldırıları nedeniyle hasar oluştu. Tahribata uğrayan okullar, devletin sağladığı imkanlarla onarılarak kısa sürede eğitim-öğretime açıldı.