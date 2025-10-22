5G'ye nasıl geçilir, ne zaman kullanılacak? 5G uyumlu telefonlar/cihazlar hangileri?

5G teknolojisiyle tanışmak ve bu yüksek hızlı bağlantının avantajlarından yararlanmak isteyenler için merak edilenler giderek artıyor. Peki, 5G'ye nasıl geçiş yapılacak ve Türkiye'de ne zaman kullanıma sunulacak? Ayrıca, 5G destekli telefon ve cihazlar hangileri? Bu soruların yanıtları, teknoloji dünyasında önemli bir dönüm noktası olan 5G'nin hayatımıza girmesiyle birlikte herkesin gündeminde yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

5G NE ZAMAN KULLANIMA AÇILACAK?

Türkiye'de uzun süredir beklenen 5G teknolojisi, 1 Nisan 2026 tarihinde kademeli olarak devreye alınacak. Operatörlerin yetkilendirilmesinin tamamlanmasının ardından, yeni nesil mobil iletişim altyapısı aşama aşama kullanıma sunulacak. Bu yetkilendirme süreci 31 Aralık 2042'ye kadar devam edecek, böylece operatörlere 17 yıllık geniş bir hizmet süresi sağlanacak.

5G KAPSAMA ALANI NASIL ŞEKİLLENECEK?

İlk aşamada 5G hizmeti, nüfusun yoğun olduğu büyük şehirlerde başlayacak. Marmara Bölgesi öncelikli olacak; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Konya gibi metropoller yeni teknolojiden ilk yararlanacak bölgeler arasında yer alacak. Altyapı kurulumu bölgesel olarak planlı şekilde ilerleyecek ve Türkiye genelinde tam kapsama 2027 sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

5G İLE 4.5G ARASINDAKİ FARKLAR NELER?

5G, 4.5G'ye göre çok daha yüksek hızlar ve çok düşük gecikme süreleri sunuyor. Örneğin, 4.5G'de birkaç dakikada indirilen HD film, 5G ile saniyeler içinde indirilebilecek. Ayrıca gecikmenin minimuma inmesi sayesinde online oyun, canlı yayın, uzaktan eğitim ve gerçek zamanlı uygulamalarda büyük performans artışı yaşanacak. 5G, kalabalık mekanlarda bile hızlı ve kesintisiz bağlantı sağlayarak deneyimi iyileştiriyor.

5G GEÇİŞİ NE KADAR SÜRER?

5G yayılımı, büyük şehirlerden başlayarak diğer bölgelere kademeli şekilde genişleyecek. Bakanlık verilerine göre süreç, Nisan 2026'da başlayıp 2027 ortalarına ya da sonlarına kadar ülke genelinde tamamlanacak. Ancak altyapı yatırımları ve operatörlerin kapasitesine bağlı olarak bazı bölgelerde bu süre değişkenlik gösterebilir.

5G TEKNOLOJİSİNİN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

5G sadece internet hızını artırmakla kalmayıp mobil iletişimde devrim yaratıyor. İşte başlıca avantajları:

Çok daha yüksek veri indirme ve yükleme hızları sayesinde 4K ve üstü video içeriklerini saniyeler içinde kullanma imkânı.

Milisaniyeye kadar düşen gecikme süresiyle gerçek zamanlı uygulamalarda akıcı deneyim (online oyunlar, artırılmış ve sanal gerçeklik, uzaktan cerrahi).

Aynı anda çok daha fazla cihazın bağlanabilmesi, IoT ve akıllı şehir uygulamalarını desteklemesi.

Daha verimli enerji kullanımıyla cihazların pil ömrünün uzaması.

Kalabalık mekanlarda bile kesintisiz ve yüksek hızlı internet.

Otonom araçlar, endüstri 4.0 ve uzaktan kontrol sistemleri gibi yenilikçi teknolojilerin gelişimini hızlandırması.

5G teknolojisi, Türkiye'nin dijital dönüşümünde önemli bir adım olarak, iletişim ve teknoloji altyapısını köklü biçimde değiştirecek.

5G UYUMLU TELEFONLAR

İPHONE

Apple iPhone 17 Pro Max

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17

Apple iPhone 16e

Apple iPhone 16 Pro Max

Apple iPhone 16 Pro

Apple iPhone 16 Plus

Apple iPhone 16

Apple iPhone 15 Pro Max

Apple iPhone 15 Pro

Apple iPhone 15 Plus

Apple iPhone 15

Apple iPhone 14 Pro Max

Apple iPhone 14 Pro

Apple iPhone 14 Plus

Apple iPhone 14

Apple iPhone 13 Pro Max

Apple iPhone 13 Pro

Apple iPhone 13 Mini

Apple iPhone 13

Apple iPhone SE (3rd Gen)

Apple iPhone 12 Pro Max

Apple iPhone 12 Pro

Apple iPhone 12 Mini

Apple iPhone 12

SAMSUNG

Samsung Galaxy Z Flip7 FE

Samsung Galaxy Z Flip7

Samsung Galaxy Z Flip6

Samsung Galaxy Z Flip5

Samsung Galaxy Z Flip4

Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Samsung Galaxy Z Flip3

Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25+

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy Note 20

HUAWEİ

P40

P40 Pro

P40 Pro+

P50 Pro

Mate 30 Pro 5G

Mate 40 Pro

Nova 7

Nova 7 SE

Nova 8

Nova 9

XİAOMİ

Mi 11

Mi 11 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Lite 5G

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15T

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi Mix Flip

Redmi 13C 5G

Redmi 15 5G

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 14 5G

Redmi Note 14 Pro 5G

Redmi Note 14 Pro+ 5G

VİVO

X60 Pro

X70 Pro

X90 Pro 5G

V21 5G

V23 Pro

V23e 5G

V23 5G

V25 5G

V25 Pro 5G

V27 5G

V29 5G

V30 5G

V30 Pro 5G

V30e 5G

V39 5G

V40

V40 Pro

V40 Lite

V50 5G

V50 Lite 5G

V60

Nex 3

Y27 5G

Y28s 5G

Y29t 5G

Y30 5G

Y36 5G

Y39 5G

Y55+ 5G

Y76 5G

Y77 5G

Y78 5G

Y100 5G

OPPO

Find X3 Pro

Find X5 Pro

Reno 6 Pro

Reno 7 Pro

Reno 8 5G

Reno 8 Pro 5G

Reno 8 Z 5G

Reno 8 T 5G

Reno 10 5G

Reno 10 Pro 5G

Reno 10 Pro+ 5G

Reno 11 5G

Reno 11 F 5G

Reno 11 Pro 5G

Reno 12 5G

Reno 12 Pro 5G

Reno 12 F 5G

TECNO