5G'ye nasıl geçilir, ne zaman kullanılacak? 5G uyumlu telefonlar/cihazlar hangileri?
Türkiye'de 5G teknolojisinin ne zaman yaygınlaşacağı ve bu hizmetten yararlanmak için hangi cihazların gerekli olduğu merak ediliyor. Peki, 5G'ye nasıl geçilir, ne zaman kullanılacak? 5G uyumlu telefonlar/cihazlar hangileri?
5G teknolojisiyle tanışmak ve bu yüksek hızlı bağlantının avantajlarından yararlanmak isteyenler için merak edilenler giderek artıyor. Peki, 5G'ye nasıl geçiş yapılacak ve Türkiye'de ne zaman kullanıma sunulacak? Ayrıca, 5G destekli telefon ve cihazlar hangileri? Bu soruların yanıtları, teknoloji dünyasında önemli bir dönüm noktası olan 5G'nin hayatımıza girmesiyle birlikte herkesin gündeminde yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.
5G NE ZAMAN KULLANIMA AÇILACAK?
Türkiye'de uzun süredir beklenen 5G teknolojisi, 1 Nisan 2026 tarihinde kademeli olarak devreye alınacak. Operatörlerin yetkilendirilmesinin tamamlanmasının ardından, yeni nesil mobil iletişim altyapısı aşama aşama kullanıma sunulacak. Bu yetkilendirme süreci 31 Aralık 2042'ye kadar devam edecek, böylece operatörlere 17 yıllık geniş bir hizmet süresi sağlanacak.
5G KAPSAMA ALANI NASIL ŞEKİLLENECEK?
İlk aşamada 5G hizmeti, nüfusun yoğun olduğu büyük şehirlerde başlayacak. Marmara Bölgesi öncelikli olacak; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Konya gibi metropoller yeni teknolojiden ilk yararlanacak bölgeler arasında yer alacak. Altyapı kurulumu bölgesel olarak planlı şekilde ilerleyecek ve Türkiye genelinde tam kapsama 2027 sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.
5G İLE 4.5G ARASINDAKİ FARKLAR NELER?
5G, 4.5G'ye göre çok daha yüksek hızlar ve çok düşük gecikme süreleri sunuyor. Örneğin, 4.5G'de birkaç dakikada indirilen HD film, 5G ile saniyeler içinde indirilebilecek. Ayrıca gecikmenin minimuma inmesi sayesinde online oyun, canlı yayın, uzaktan eğitim ve gerçek zamanlı uygulamalarda büyük performans artışı yaşanacak. 5G, kalabalık mekanlarda bile hızlı ve kesintisiz bağlantı sağlayarak deneyimi iyileştiriyor.
5G GEÇİŞİ NE KADAR SÜRER?
5G yayılımı, büyük şehirlerden başlayarak diğer bölgelere kademeli şekilde genişleyecek. Bakanlık verilerine göre süreç, Nisan 2026'da başlayıp 2027 ortalarına ya da sonlarına kadar ülke genelinde tamamlanacak. Ancak altyapı yatırımları ve operatörlerin kapasitesine bağlı olarak bazı bölgelerde bu süre değişkenlik gösterebilir.
5G TEKNOLOJİSİNİN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR
- 5G sadece internet hızını artırmakla kalmayıp mobil iletişimde devrim yaratıyor. İşte başlıca avantajları:
- Çok daha yüksek veri indirme ve yükleme hızları sayesinde 4K ve üstü video içeriklerini saniyeler içinde kullanma imkânı.
- Milisaniyeye kadar düşen gecikme süresiyle gerçek zamanlı uygulamalarda akıcı deneyim (online oyunlar, artırılmış ve sanal gerçeklik, uzaktan cerrahi).
- Aynı anda çok daha fazla cihazın bağlanabilmesi, IoT ve akıllı şehir uygulamalarını desteklemesi.
- Daha verimli enerji kullanımıyla cihazların pil ömrünün uzaması.
- Kalabalık mekanlarda bile kesintisiz ve yüksek hızlı internet.
- Otonom araçlar, endüstri 4.0 ve uzaktan kontrol sistemleri gibi yenilikçi teknolojilerin gelişimini hızlandırması.
- 5G teknolojisi, Türkiye'nin dijital dönüşümünde önemli bir adım olarak, iletişim ve teknoloji altyapısını köklü biçimde değiştirecek.
5G UYUMLU TELEFONLAR
İPHONE
- Apple iPhone 17 Pro Max
- Apple iPhone 17 Pro
- Apple iPhone 17
- Apple iPhone 16e
- Apple iPhone 16 Pro Max
- Apple iPhone 16 Pro
- Apple iPhone 16 Plus
- Apple iPhone 16
- Apple iPhone 15 Pro Max
- Apple iPhone 15 Pro
- Apple iPhone 15 Plus
- Apple iPhone 15
- Apple iPhone 14 Pro Max
- Apple iPhone 14 Pro
- Apple iPhone 14 Plus
- Apple iPhone 14
- Apple iPhone 13 Pro Max
- Apple iPhone 13 Pro
- Apple iPhone 13 Mini
- Apple iPhone 13
- Apple iPhone SE (3rd Gen)
- Apple iPhone 12 Pro Max
- Apple iPhone 12 Pro
- Apple iPhone 12 Mini
- Apple iPhone 12
SAMSUNG
- Samsung Galaxy Z Flip7 FE
- Samsung Galaxy Z Flip7
- Samsung Galaxy Z Flip6
- Samsung Galaxy Z Flip5
- Samsung Galaxy Z Flip4
- Samsung Galaxy Z Flip3 5G
- Samsung Galaxy Z Flip3
- Samsung Galaxy Z Fold 7
- Samsung Galaxy Z Fold 6
- Samsung Galaxy Z Fold 5
- Samsung Galaxy Z Fold 4
- Samsung Galaxy Z Fold 3
- Samsung Galaxy S25 Ultra
- Samsung Galaxy S25 FE
- Samsung Galaxy S25+
- Samsung Galaxy S25
- Samsung Galaxy S24 Ultra
- Samsung Galaxy S24 FE
- Samsung Galaxy S24+
- Samsung Galaxy S24
- Samsung Galaxy S23 Ultra
- Samsung Galaxy S23+
- Samsung Galaxy S23
- Samsung Galaxy S22 Ultra
- Samsung Galaxy S22+
- Samsung Galaxy S22
- Samsung Galaxy S21 Ultra
- Samsung Galaxy S21+
- Samsung Galaxy S21
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- Samsung Galaxy Note 20
HUAWEİ
- P40
- P40 Pro
- P40 Pro+
- P50 Pro
- Mate 30 Pro 5G
- Mate 40 Pro
- Nova 7
- Nova 7 SE
- Nova 8
- Nova 9
- XİAOMİ
- Mi 11
- Mi 11 Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Lite 5G
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15T
- Xiaomi 15T Pro
- Xiaomi Mix Flip
- Redmi 13C 5G
- Redmi 15 5G
- Redmi Note 10 5G
- Redmi Note 11 Pro 5G
- Redmi Note 11 Pro+ 5G
- Redmi Note 11S 5G
- Redmi Note 12 5G
- Redmi Note 12 Pro 5G
- Redmi Note 12 Pro+ 5G
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13 Pro 5G
- Redmi Note 13 Pro+ 5G
- Redmi Note 14 5G
- Redmi Note 14 Pro 5G
- Redmi Note 14 Pro+ 5G
VİVO
- X60 Pro
- X70 Pro
- X90 Pro 5G
- V21 5G
- V23 Pro
- V23e 5G
- V23 5G
- V25 5G
- V25 Pro 5G
- V27 5G
- V29 5G
- V30 5G
- V30 Pro 5G
- V30e 5G
- V39 5G
- V40
- V40 Pro
- V40 Lite
- V50 5G
- V50 Lite 5G
- V60
- Nex 3
- Y27 5G
- Y28s 5G
- Y29t 5G
- Y30 5G
- Y36 5G
- Y39 5G
- Y55+ 5G
- Y76 5G
- Y77 5G
- Y78 5G
- Y100 5G
OPPO
- Find X3 Pro
- Find X5 Pro
- Reno 6 Pro
- Reno 7 Pro
- Reno 8 5G
- Reno 8 Pro 5G
- Reno 8 Z 5G
- Reno 8 T 5G
- Reno 10 5G
- Reno 10 Pro 5G
- Reno 10 Pro+ 5G
- Reno 11 5G
- Reno 11 F 5G
- Reno 11 Pro 5G
- Reno 12 5G
- Reno 12 Pro 5G
- Reno 12 F 5G
TECNO
- Spark 10 5G
- Spark 30 5G
- Phantom V Fold 5G
- Phantom V Flip
- Phantom V Yoga 5G
- Pova 6 Pro 5G
- Pova 7 5G
- Pova 7 Ultra 5G
- Camon 40 Pro 5G