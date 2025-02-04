4 Şubat ne günü? 4 Şubat hangi özel gün? Tarihte bugün ne oldu?

Tarih boyunca siyasi, sosyal ve kültürel açıdan birçok önemli olaya ev sahipliği yapan 4 Şubat tarihinin önemi, özellikle sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun ilgi görüyor. Peki, 4 Şubat'ta hangi keşifler yapıldı, hangi tarihi kararlar alındı? Türkiye ve dünyada bu tarihte yaşanan önemli gelişmeler nelerdi? İşte, geçmişten günümüze 4 Şubat'ın dönüm noktaları…

4 ŞUBAT HANGİ ÖZEL GÜN?

4 Şubat, kansere karşı bilinçlendirme çalışmalarının ön plana çıktığı Dünya Kanser Günü olarak anılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) tarafından belirlenen bu özel gün, kanserle mücadelede farkındalığı artırmayı ve erken teşhisin önemini vurgulamayı amaçlamaktadır.

Dünya Kanser Günü

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

211 - Roma İmparatoru Septimius Severus öldü. İmparatorluk, kavgacı ve huysuzlukları ile bilinen iki oğluna kaldı: Caracalla ve Publius Septimius Geta.

1783 - Amerikan Bağımsızlık Savaşı: İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ile olan düşmanlığına son verdiğini resmen ilan etti.

1789 - George Washington, ABD'nin ilk Başkanı seçildi.

1792 - George Washington, ikinci dönemde yeniden ABD Başkanlığına seçildi.

George Washington, ikinci dönemde yeniden ABD Başkanlığına seçildi

1794 - Fransa, tüm sömürgelerinde köleliği yasakladı.

1899 - Filipinler - ABD savaşı başladı.

1902 - Paris'te, Birinci Jön Türk Kongresi yapıldı.

1917 - İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin önde gelen isimlerinden Talat Paşa, sadrazam oldu.

1923 - Lozan Konferansı, tarafların uzlaşamamaları nedeniyle kesildi.

1926 - İskilipli Mehmed Âtıf'ın idamı.

1927 - İngiliz Malcolm Campbell, "Bluebird" adlı otomobili ile saatte 281,4 km hız yaparak dünya rekoru kırdı.

4 Şubat tarihi

1928 - Avusturyalı Naziler, siyahi sanatçı Josephine Baker'i protesto etti.

1932 - Kış Olimpiyat Oyunları Lake Placid'de (New York) başladı.

1936 - Radyum E sentetik olarak elde edilmiş ilk radyoaktif element oldu.

1945 - Birleşik Krallık, Rusya ve ABD'nin bir araya geldiği Yalta Konferansı'nda 1 Mart'a kadar Almanya ve Japonya'ya savaş ilan eden devletlerin San Francisco'da yapılacak konferansa katılmalarına ve BM'ye kurucu üye olabilmeleri kararlaştırıldı.

1947 - Hatay ilinde yeradlarının Türkçeleştirilmesine karar verildi.

4 Şubat

1947 - Isparta Senirkent'te, Jandarmanın bazı vatandaşlara işkence yaptığı ortaya çıktı.

1948 - Daha sonraları Sri Lanka adını alacak olan Seylan, İngiliz Milletler Topluluğu'ndan ayrıldı.

1956 - Fazıl Hüsnü Dağlarca, Yedi Tepe Şiir Armağanı'nı kazandı. Şair, bu ödülü Asu adlı şiir kitabıyla aldı.

1957 - İlk nükleer denizaltı olan USS Nautilus (SSN-571), yüzeye hiç çıkmadan 60.000 deniz mili katederek, Jules Verne'in ünlü romanı "Denizler Altında Yirmi Bin Fersah"taki hayali Nautilus denizaltısının dayanıklılığı hayata geçirmiş oldu.

1964 - 20 Mayıs 1963 ayaklanması sanıklarından Talat Aydemir, Fethi Gürcan, Osman Deniz ve Erol Dinçer'in ölüm cezaları, TBMM'nde onaylandı.

Tarihte bugün ne oldu

1966 - All Nippon Havayollarına ait bir Boeing 727, Tokyo körfezine düştü: 133 kişi öldü.

1974 - Türkiye Yazarlar Sendikası kuruldu.

1975 - Türkiye çapında 1,5 saat süreyle elektrik kesintisi uygulanmaya başlandı.

1976 - Kış Olimpiyat Oyunları Innsbruck'ta (Avusturya) başladı.

1976 - Guatemala ve Honduras'taki 7,5 şiddetindeki depremde 22.778 kişi öldü.

1980 - Ebu'l-Hasan Beni Sadr, İran'nin ilk Cumhurbaşkanı oldu.

1981 - Gro Harlem Brundtland, Norveç'in ilk kadın Başbakanı oldu.

1994 - İngiltere'de 17. yüzyıldan kalma tarihi parlamento binası yandı.

1999 - Hugo Chávez Frías, Venezuela Devlet Başkanı seçildi.

Tarihte bugün

2000 - Dışişleri Bakanı İsmail Cem, Yunanistan'a gitti. Cem, 40 yıl sonra Yunanistan'ı resmen ziyaret eden ilk Türk Dışişleri Bakanı oldu.

2003 - Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'nin yeni adı Sırbistan-Karadağ oldu. 3 Haziran 2006'da Karadağ'ın bağımsızlığını ilan etmesiyle, Sırbistan ve Karadağ iki bağımsız devlet haline geldi.

2004 - Facebook kuruldu.

2005 - Ukrayna'da yakalanan Bahçelievler katliamı sanıklarından Haluk Kırcı, Türkiye'ye iade edildi.

2020 - Van çığ faciası: Van, Bahçesaray'da çığ altında kalan vatandaşları kurtarmaya giden askerler ve kurtarma ekipleri de üzerlerine düşen çığın altında kaldı. Olayda 41 kişi öldü, 75 kişi yaralandı.

2023 - Casus balon krizi. ABD ordusu, Çin'e ait olan casus balonu füzeyle vurarak düşürdü.