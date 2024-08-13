30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ 2024? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor, hafta sonu tatiliyle birleşiyor mu?
30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 2024 yılında hangi güne denk geldiği ve tatilin kaç gün süreceği merak konusu. Bu bayram, 1922 yılında Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Dumlupınar'da kazanılan Büyük Taarruz zaferini anmak için kutlanır. Resmi tatil olup olmadığı ve hafta sonu ile birleşip birleşmeyeceği konusunda bilgi arayışı devam ediyor. 30 Ağustos hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi? 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor ve 30 Ağustos Zafer Bayramı kaç gün tatil olduğu merak ediliyor. Bu bayramda çeşitli törenler, resmi geçitler ve kutlamalar düzenlenir. 30 Ağustos hangi güne denk geliyor, hafta sonu tatiliyle birleşiyor mu? Detaylar haberimizdedir...
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI HANGİ GÜN?
Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı Cuma gününe denk geliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin milli bayramlarından biridir.
30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ 2024?
2024 yılında 30 Ağustos, Zafer Bayramı olarak kutlanan ve resmi tatil olarak kabul edilen bir gündür. 30 Ağustos 2024 Cuma gününe denk gelmektedir. Bu durumda, 30 Ağustos tatili hafta sonu tatiliyle birleşmiş olacak, böylece çalışanlar için 3 günlük bir tatil fırsatı doğacaktır.