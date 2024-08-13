30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ 2024? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor, hafta sonu tatiliyle birleşiyor mu?

30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi? 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor ve 30 Ağustos Zafer Bayramı kaç gün tatil olduğu merak ediliyor. Bu bayramda çeşitli törenler, resmi geçitler ve kutlamalar düzenlenir. 30 Ağustos hangi güne denk geliyor, hafta sonu tatiliyle birleşiyor mu? Detaylar haberimizdedir...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI HANGİ GÜN?

Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı Cuma gününe denk geliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin milli bayramlarından biridir.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ 2024?

2024 yılında 30 Ağustos, Zafer Bayramı olarak kutlanan ve resmi tatil olarak kabul edilen bir gündür. 30 Ağustos 2024 Cuma gününe denk gelmektedir. Bu durumda, 30 Ağustos tatili hafta sonu tatiliyle birleşmiş olacak, böylece çalışanlar için 3 günlük bir tatil fırsatı doğacaktır.