Sivasspor'da ödemesi yapılmayan Rey Manaj, Sivas'tan ayrılıp yurt dışına gittiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivasspor'da ödeme krizi yaşanan Rey Manaj, dün yapılması gereken ödeme yapılmayınca bugün Sivas'tan ayrıldı. Kayseri üzerinden yurt dışına giden Manaj'ın, ödeme yapılmadığı için sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkı bulunduğu belirtildi.
Sivasspor'da ödeme krizi yaşanan Arnavut golcü Rey Manaj, bugün Sivas'tan ayrıldı. Tecrübeli futbolcunun Kayseri üzerinden yurt dışına gittiği öğrenildi.
Sivasspor'da Arnavut golcü Rey Manaj ile ilgili yaşanan kriz büyüyor. Tecrübeli futbolcunun dün yapılması gereken ödemenin gerçekleştirilmemesi üzerine bugün Sivas'tan ayrıldığı öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, Rey Manaj'a yapılması gereken ödemenin dün itibarıyla gerçekleştirilmediği, futbolcunun ödeme yapılmaması halinde sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkının bulunduğu belirtildi.
Yaşanan gelişmenin ardından Arnavut golcünün bugün karayoluyla Kayseri'ye gittiği, buradan da havalimanını kullanarak yurt dışına çıktığı öğrenildi.
Rey Manaj'ın Sivas'tan ayrılması Sivasspor'da yaşanan mali kriz ve takımın geleceğiyle ilgili soru işaretlerini artırırken, kulüp yönetiminin konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.