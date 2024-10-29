29 EKİM ŞİİRLERİ | Cumhuriyet Bayramı 2-3-4 kıtalık şiirler ve sözler!

29 Ekim şiirleri ve anlamlı sözler araştırılırken Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'in kuruluşu ile ilgili neler söylediği merak ediliyor. Cumhuriyet'in kuruluş heyecanını yansıtan 4 kıtalık, 3 kıtalık ve 2 kıtalık birbirinden güzel, farklı ve bayrak temalı şiir örneklerine haberimizden ulaşabilirsiniz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2-3-4 kıtalık şiirler ve sözler!

29 EKİM ŞİİRLERİ

Cumhuriyet Bayramı'na özel, ünlü şairlerin yazdığı anlamlı ve duygusal 29 Ekim şiirleri, bayram heyecanını hissetmenin en güzel yollarından biri olarak öne çıkıyor. Kısa ve uzun seçeneklerle sunulan şiirler, Cumhuriyet'in coşkusunu ve gururunu yansıtırken, törenler ve kutlamalarda da sıkça paylaşılıyor.

CUMHURİYET

Gönül verdik,

Sana erdik.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Herkes sever,

Seni över.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Canımızdasın, Kanımızdasın.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

B. Kemal ÇAĞLAR

29 EKİM

En güzel günümüzdür,

Demokrasi ürünüdür,

Atatürk'ün eseridir,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Vatandaşın hür sesi,

Vatanımın neşesi,

Kucaklıyor herkesi,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Cumhuriyet kuruldu,

Türk'ün sesi duyuldu,

Törenlerle kutlandı,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Fethi BOLAYIR

AKDENİZ'E DOĞRU

EğiImez başımıza taç yaptık hürriyeti,

ZaferIe kaIbimize yazdık Cumhuriyeti…

Sakarya'dan su içtik o çeIik süngüIerIe,

YuvaIarı dağıImış bir avuç yıImaz erIe.

"Hedef Akdeniz, asker!" diyen parmağa koştuk…

Zafer bahçeIerinden güI koparmağa koştuk…

Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız,

Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız.

Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa

Canavarlar dişinden vatanı kurtarmağa.

Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle,

Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.

Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,

Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti…

Ömer Bedrettin UŞAKLI

CUMHURİYET BAYRAMI

Gündüz herkes neşeli,

Şenlik olur akşamı.

Bayramların güzeli,

Cumhuriyet Bayramı.

Her bayramla bir tutmam,

Bu bayram, büyük bayram.

Yurtta üç gece, üç gün,

Eğlence var, şenlik var.

Işıklar yanar bütün

Dalgalanır bayraklar.

Her bayramla bir tutmam,

Bu bayram, büyük bayram

Necdet Rüştü EFE