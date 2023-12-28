28 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 28 Aralık günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde!

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesinin yayınlandığı İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 'ne tıklayıp, bulunduğunuz ilçe, mahalle ve sokağı seçerek bölgenizdeki elektrik kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah KOÇMAN sk bölgelerinde 28/12/2023 00:00:00 - 28/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah BARIŞ, KAHRAMAN, MOLLA HÜSEYİN, SANAYİ, ÖKSÜZ sk bölgelerinde 28/12/2023 09:00:00 - 28/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah YADİGAR sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1300., 1305., 1333., 1361., 1362., 1363., 1364., 1365., 1371., MAHMUTBEY, ÜSKÜP sk bölgelerinde 28/12/2023 09:00:00 - 28/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah CAMİ 3, KARADENİZ, KUMRULU 1, MAHMUTBEY, TAVUKÇU, ÜÇEVLER CAMİ, İREM, ŞEHİT FİKRET SÖĞÜTLER, ŞEHİT HACI KEMAL MOĞOLKOÇ sk bölgelerinde 28/12/2023 11:00:00 - 28/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL ESENYURT ilce -SAADET DERE mah sk / TURGUT ÖZAL mah sk bölgelerinde 28/12/2023 09:00:00 - 28/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 309., 310., ANI, ARALIK, CAN, DENİZ, DOĞA, DUYGU, EKİM, GÜNEŞ, HATIRA, KADER, KASIM, MAZİ, MEHTAP, OCAK, SELAM, UZAY, YAKAMOZ, ÇAMLIBEL, ŞUBAT sk / OSMANGAZİ mah AYASOFYA, CUMHURİYET, ESEN sk / ŞEHİTLER mah BOSTAN sk bölgelerinde 28/12/2023 09:00:00 - 28/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3083. sk bölgelerinde 28/12/2023 09:00:00 - 28/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / OSMANGAZİ mah 2607. sk / İSTİKLAL mah CUMHURİYET, EĞİTİM, KAUÇUK, KIZILCIK, KÖKNAR, KİRAZLI, KİVİ, MEŞRUTİYET, MÜFREDAT, OKUL, ZEYTİN, ÇAYIR, ÇİMEN sk / ŞEHİTLER mah 2603., 2615., EĞİTİM, KAYIN, KİRAZLI, OKUL, TERSLALE, ZEYTİN, ÇINAR, İNCİ sk bölgelerinde 28/12/2023 09:00:00 - 28/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah KARAKAŞ sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah ARALIK, CUMHURİYET, DUYGU, KADER, MAZİ, SELAM sk / OSMANGAZİ mah CUMHURİYET, ESEN, TERAZİ sk / İSTİKLAL mah 2613., 2620., 2630., 5.ŞİİR, 562., AHENK, ARMONİ, ATA, ATLAS, BÖĞÜRTLEN, CUMHURİYET, DEREN, ERDEM, EĞİTİM, GAMZE, GÖÇMEN, KAUÇUK, KUMRU, KÖKNAR, KİRAZLI, MERTER, MEŞRUTİYET, MÜFREDAT, MÜZİK, OKUL, PERÇEM, SANAT, SEVİNÇ, TEMEL, TILSIM, UDİ, ULUS, ZAFER, ZEYTİN, ÇİMEN, İNCİ ÇİÇEĞİ, ŞAİR, ŞEBNEM, ŞİİR sk / ŞEHİTLER mah KARADUT sk bölgelerinde 28/12/2023 09:00:00 - 28/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah DERE YOLU, DOĞALGAZ, EVREN, HİLAL, RÜZGAR, ÖZEN sk / PINAR mah 1577. sk bölgelerinde 28/12/2023 09:00:00 - 28/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 10., 11., 115., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 8., ABDİ İPEKÇİ, DENİZ GEZMİŞ, DOĞAN ARASLI sk / ZAFER mah 115., ADİLE NAŞİT, DENİZ GEZMİŞ sk bölgelerinde 28/12/2023 09:00:00 - 28/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah AKTAR, BÜYÜKŞEKERCİ, CİBİNLİK, DEREBOYU, DIŞBUDAK, ESKİBAHÇE, GÖZLÜKÇÜ, HAFIZ ALİ, HASRET, HERCAİ, KARAKAŞ, KIRMIZI, MUALLİM NACİ, MUVAKKİT, MÜVERRİH SADETTİN, OSMANZADE, SANDALCI MECİT, SAĞLIK, TARÇIN, TAŞBASAMAK, VATMAN, ÇARŞIAĞASI, ÇEVİRMECİ, İŞKEMBECİ YAVER sk / YILDIZ mah PALANGA, TAŞBASAMAK, ÇIRAĞAN sk bölgelerinde 28/12/2023 09:00:00 - 28/12/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ADATEPE, AKÇA, ETİ, ETİLER ÇIKMAZI, KASIM PAŞA, SADIK sk bölgelerinde 28/12/2023 09:00:00 - 28/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah KARDEŞLER, KÜLTÜR sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah KARDEŞLER, KOCA YUSUF sk bölgelerinde 28/12/2023 09:00:00 - 28/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.