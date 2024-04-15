23 Nisan Resmi Tatil mi? 23 Nisan okullar, üniversiteler tatil mi olacak? 23 Nisan özel sektöre tatil olacak mı? soruları gündeme geliyor. Takvimlerde resmi bir tatil olarak işaretlenen 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak bilinir. Bu özel gün boyunca, pek çok yerde kutlamalar düzenlenir ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilir. Peki, 23 Nisan Resmi Tatil mi? 23 Nisan okullar, üniversiteler tatil mi olacak?

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ 2024?

23 Nisan, resmi olarak tatil ilan edilmiştir. Bu nedenle, okullar ve resmi daireler kapalı olacak. Özel sektör çalışanları da resmi tatil uygulamasından faydalanacak. Ancak, resmi tatil olmasına rağmen çalışması gereken vatandaşlar, ekstra mesai ücretini hak edeceklerdir. Üniversiteler ve liseler de bu özel günde tatil edilecektir.

23 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ 2024?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanunu'nda belirtilen bilgilere göre, 22 Nisan yarım gün ve resmi tatil değildir. Kanunlarca belirlenen ulusal ve dini bayramlar ile resmi tatiller şu şekildedir:

Aşağıda listelenenler, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü gibi genel tatil günleridir:

Resmi bayram günleri şunlardır:

23 Nisan günü, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanır. 19 Mayıs günü, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak geçer. 30 Ağustos günü, Zafer Bayramı olarak kutlanır.

29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.