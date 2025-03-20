21 Mart ne günü? 21 Mart tarihinde ne olur? Gündüz ve gece eşitlenmesi nedir, neden olur?

21 Mart ekinoksu, Kuzey Yarım Küre'de ilkbaharın, Güney Yarım Küre'de ise sonbaharın başlangıcı olarak kabul edilir. Bu tarihte, Güneş ışınları ekvatora dik açıyla düşer ve dünyanın her yerinde gece ve gündüz eşit uzunluktadır. Bunun sonucunda mevsim değişimleri başlar ve doğa, yeni bir döngüye girer. Peki, 21 Mart ekinoksu tam olarak nasıl gerçekleşir? Güneş ışınlarının açısı ve dünyanın hareketi ekinoksu nasıl oluşturur? Gece ve gündüz eşitliği neden sadece bu tarihlerde yaşanır? İşte, 21 Mart ekinoksu hakkında bilinmesi gereken tüm bilimsel detaylar…

21 MART NE GÜNÜ?

21 Mart, astronomik, bilimsel ve kültürel açıdan önemli bir tarihtir. Ekinoks olarak adlandırılan bu gün, gece ve gündüz sürelerinin eşitlendiği özel bir doğa olayıdır. 21 Mart İlkbahar Ekinoksu, Kuzey Yarım Küre'de ilkbaharın başlangıcı, Güney Yarım Küre'de ise sonbaharın başlangıcı olarak kabul edilir ve Türkiye'de Nevruz Bayramı olarak kutlanmaktadır.

21 Mart ne günü

Nevruz, baharın gelişi, doğanın yeniden canlanışı ve yeni bir başlangıç olarak kabul edilir. Türk dünyasında ve Orta Asya'da binlerce yıldır kutlanan bu geleneksel bayram, Türkiye'de de özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde coşkulu etkinliklerle karşılanır.

21 Mart tarihinde ne olur

GÜNDÜZ VE GECE EŞİTLENMESİ NEDİR, NEDEN OLUR?

Gündüz ve gece eşitlenmesi, yani ekinoks, 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde gerçekleşen astronomik bir olaydır. Bu tarihlerde, Dünya'nın eksen eğikliği ve Güneş etrafındaki hareketi sonucunda, Güneş ışınları ekvatora dik açıyla gelir ve Dünya'nın her yerinde gündüz ve gece süreleri eşit olur. Bu sebeple 21 Mart tarihi ilkbahar ve sonbaharın başlangıcı olarak kabul edilir.

Gündüz ve gece eşitlenmesi nedir, neden olur

Birçok kültür, ekinoksu yeni yılın başlangıcı veya doğanın yeniden uyanışı olarak kabul eder. Aynı zamanda ilkbahar ekinoksu, tarımsal faaliyetler için önemli bir zaman dilimidir.