2025'te öğretmen ataması olacak mı? AGS ile öğretmen ataması nasıl olacak?

Akademi Giriş Sınavı (AGS) ataması nedir ve 2025 yılında öğretmen ataması yapılacak mı soruları gündeme geliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 yılında öğretmen adayları için KPSS olmayacağını açıkladı. AGS nedir? Öğretmen atamaları nasıl yapılacak? Detaylar haberimizdedir…

AGS İLE ÖĞRETMEN ATAMASI NASIL OLACAK?

2025 yılında öğretmen adayları için KPSS yerine "Akademi Giriş Sınavı (AGS)" uygulanacak. Sınav, 13 Temmuz'da ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. AGS sonuçlarına göre adaylar Millî Eğitim Akademisi'ne kabul edilecek ve burada alacakları eğitimin ardından öğretmen olarak istihdam edilecekler.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

2025 YILINDA ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili sevindirici bir açıklama yaptı. Tekin, "Bütçe onaylandı. 2024 KPSS'ye giren öğretmen adayları için kadro dağılımlarını tamamladıktan sonra atama sürecini başlatacağız. Öğretmen Akademisi henüz devreye girmedi. Elimize ulaşacak kadro sayısına göre atamaları mevcut yöntemle gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

AKADEMİ GİRİŞ SINAVI (AGS) NEDİR?

Akademi'deki eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğretmen adayları, sözleşmeli öğretmen olarak göreve başlayacak.

2025 AGS NE ZAMAN?

ÖSYM, 13 Temmuz 2025'te yapılacak olan 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ile ilgili detayları açıkladı.

AKADEMİ GİRİŞ SINAVI (AGS) NASIL OLACAK?

Sınav 2 oturumdan oluşacak. MEB-AGS, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilecek.

AGS ve ÖABT Puanlama:

Biyoloji, coğrafya, fen bilimleri, fizik, ilköğretim matematik, kimya, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi branşlarında MEB-AGS puanı, AGS puanının %50'si ve ÖABT puanının %50'si dikkate alınarak hesaplanacak.

Yabancı Dil Öğretmenliği:

Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce öğretmen adayları için MEB-AGS puanı, AGS'nin %50'si ve YDS veya e-YDS puanının %50'si baz alınarak oluşturulacak. Aynı yıl AGS'den önce girilen YDS veya e-YDS sınavlarından en yüksek puan değerlendirilecek.

Diğer Branşlar:

ÖABT veya YDS uygulanmayan branşlarda MEB-AGS puanı yalnızca AGS sonuçlarına göre belirlenecek.

AKADEMİ GİRİŞ SINAVI (AGS) KAÇ SORU VAR?

AGS, toplam 80 sorudan oluşacak ve şu konuları içerecek: