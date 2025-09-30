2025 İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak? Hangi kadrolara personel alınacak?

Sağlık sektöründe kariyer fırsatlarını değerlendirmek isteyen adaylar için büyük bir gelişme yaşandı. 2025 yılında Sağlık Bakanlığı, sözleşmeli sağlık personeli alımı için resmi ilana çıktı. Resmi Gazete'de yayımlanan bu duyuru, hem merkez hem de taşra teşkilatlarında istihdam edilecek toplam 15 bin 247 personeli kapsıyor. Peki, 2025 İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı başladı mı, ne zaman başlayacak? Hangi kadrolara personel alınacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları neler? KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu yayınladı mı? 2025 İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımına dair tüm detaylar haberimizde...

2025 İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞLADI MI?

Sağlık Bakanlığı personel alımı süreci, resmi ilana göre başlamış durumda. Sözleşmeli personel alımları için ÖSYM tarafından KPSS-2025/5 tercih kılavuzu yayımlandı. Adaylar, tercihlerini 29 Eylül 2025 saat 10.00 itibarıyla yapmaya başlayabilecek ve başvurular 6 Ekim 2025 saat 23.59'a kadar devam edecek.

Bunun yanında, Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı da önümüzdeki günlerde İŞKUR üzerinden duyurulacak. Yani hem sözleşmeli hem de sürekli personel alımı süreçleri 2025'in son çeyreğinde aktif olarak yürütülmeye başlanıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Resmi açıklamalara göre, adaylar sözleşmeli personel alımı tercihlerini 29 Eylül - 6 Ekim 2025 tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden bireysel olarak gerçekleştirilecek.

Adaylar, TC kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak tercihlerini eksiksiz ve dikkatli bir şekilde tamamlamalıdır. Posta veya elden yapılan başvurular geçerli sayılmayacaktır. Bu durum, başvuru sürecinin tamamen dijital ortamda ve merkezi olarak yürütüleceğini göstermektedir.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLARDA OLACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, toplam 15 bin 247 sözleşmeli personel alımında kadroların dağılımı şöyle:

Hemşire: 6 bin 445

Tıbbi Sekreter: 1.370

İlk ve Acil Yardım Teknikeri: 1.809

Bunların dışında farklı branşlarda da personel alımları gerçekleştirilecek. Kadro sayıları ve branş dağılımları, Sağlık Bakanlığı'nın hem merkez hem taşra teşkilatındaki ihtiyaçlara göre belirlenmiştir. Hemşire adayları için ayrılan kontenjan, toplam alımların neredeyse yarısını oluşturuyor ve bu alımların yoğun ilgiyi beraberinde getirmesi bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımına başvuracak adayların uyması gereken bazı temel şartlar bulunuyor:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek olmak.

KPSS-2025/5 puanına sahip olmak.

ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzunda belirtilen eğitim ve branş şartlarını karşılamak.

Tercih işlemlerini yalnızca ÖSYM'nin dijital sistemi üzerinden gerçekleştirmek.

Ayrıca, adayların tercih işlemleri sırasında kılavuzu dikkatle incelemeleri, geçersiz başvuruların önüne geçilmesi açısından kritik önem taşıyor.

KPSS-2025/5 KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Evet, KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Kılavuzda, sözleşmeli personel alımıyla ilgili pozisyonlar, branşlar, kontenjanlar ve başvuru kuralları detaylı olarak yer alıyor.

Adaylar kılavuzdaki bilgilere göre tercihlerini yapacak ve merkezi yerleştirme ile Sağlık Bakanlığı kadrolarına atanacaklar. Önemli bir not olarak, kılavuzun dikkatle incelenmesi, yanlış tercih yapma riskini minimuma indirecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru süreci tamamen dijital ortamda yürütülmektedir:

ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine giriş yapın.

adresine giriş yapın. TC kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresi ile sisteme giriş yapın.

KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu'ndaki kadrolardan uygun olanları seçin.

Tercihlerinizi 29 Eylül 2025 – 6 Ekim 2025 tarihleri arasında tamamlayın.

Tercih işlemlerini kaydetmeyi unutmayın.

Unutulmaması gereken bir nokta, posta veya elden yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği ve tüm işlemlerin bireysel olarak ÖSYM üzerinden yapılması gerektiğidir.