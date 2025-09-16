2025 Adalet Bakanlığı İKM sonuçları açıklandı mı? İKM isim listesi ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı tarafından 2025 yılı içinde gerçekleştirilen personel alım süreciyle birlikte, İnfaz ve Koruma Memuru (İKM) başta olmak üzere birçok kadro için başvurular tamamlandı. Adaylar artık sonuçlara odaklanmış durumda. Peki, Adalet Bakanlığı İKM sonuçları açıklandı mı?İKM isim listesi ne zaman açıklanacak?İşte detaylar...

ADALET BAKANLIĞI İKM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı tarafından İKM alımı sonuçları henüz açıklanmadı. Resmî kaynaklar ve duyurular incelendiğinde, sonuçların açıklanmasına ilişkin herhangi bir açıklama veya ilan bulunmamakta. Başvuru süreci 15 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla tamamlandıktan sonra değerlendirme sürecine geçildi. Ancak sonuçlarla ilgili resmi bir bilgilendirme yapılmadı.

Adaylar, sonuç açıklama sürecini dikkatle takip etmeli ve yalnızca Bakanlığın resmî duyurularına itibar etmelidir.

ADALET BAKANLIĞI İKM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı, İKM ve diğer kadrolar için yapılan personel alım sonuçlarının açıklanacağı tarihe dair bir takvim yayımlamadı. Ancak geçmiş yıllardaki alım süreçlerine bakıldığında, sonuçların başvuru sürecinin tamamlanmasından itibaren yaklaşık 30 ila 45 gün içerisinde duyurulduğu görülüyor.

Bu doğrultuda, 2025 yılı için yapılan alım sonuçlarının en geç Eylül ayı sonuna kadar açıklanması bekleniyor. Resmî açıklama geldiğinde, adaylar sonuçlara sadece Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün (CTE) internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

İNFAZ KORUMA MEMURU (İKM) SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İnfaz ve Koruma Memuru (İKM) pozisyonu, bu yılın en fazla başvuru alan kadrolarından biri oldu. 3.172 kişilik kontenjan için on binlerce aday başvurdu. Ancak şu ana kadar İKM sonuçları resmî olarak açıklanmış değil. Sonuçlar açıklandığında yalnızca sınava katılmaya hak kazanan adaylar duyurulacak ve bu duyuru yalnızca ilgili resmi web sitesi üzerinden yapılacak.

Adaylar, bireysel olarak kimlik numarasıyla sistem üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek. Sonuçlar basılı ya da e-posta yoluyla iletilmeyecek.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı, başvuru sonuçlarına ilişkin herhangi bir isim listesi yayımlamış değil. Adaylar, sonuçlar açıklandığında yine bireysel sorgulama sistemi aracılığıyla bilgi alabilecekler. Daha önceki dönemlerde olduğu gibi, isim listesi şeklinde toplu bir duyuru yapılması beklenmiyor. Bu nedenle, adayların bireysel olarak sonucu kontrol etmesi gerekecek.

Başvuru yapan kişilerin tüm değerlendirme süreçleri KPSS puanı, mezuniyet durumu, yaş sınırı, askerlik durumu gibi kriterler dikkate alınaraktamamlanmakta. Uygun bulunan adaylar, kontenjanın üç katı kadar olacak şekilde sözlü veya uygulamalı sınavlara çağrılacak.

ADALET BAKANLIĞI HANGİ KADROLARA PERSONEL ALIMI YAPACAK?

Adalet Bakanlığı'nın 2025 yılı personel alımı kapsamında alım yapılacak kadrolar ve sayılarına baktığımızda en büyük kontenjanın İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonuna ayrıldığını görüyoruz. Diğer kadrolar ise daha az sayıda alım içerse de çeşitli meslek gruplarını kapsıyor. İşte alım yapılacak pozisyonlar:

İnfaz ve Koruma Memuru (İKM): 3.172 kişi

Hemşire: 91 kişi

Teknisyen: 52 kişi

Destek Personeli (Şoför): 100 kişi

Destek Personeli (Aşçı): 29 kişi

Destek Personeli (Kaloriferci): 2 kişi

Destek Personeli (Hasta Bakıcı): 30 kişi

Destek Personeli (Hizmetli): 24 kişi

Bu kadrolara yapılan başvurularda KPSS puanı ve diğer özel şartlar göz önünde bulundurulacak. Her pozisyon için belirlenen kontenjanın üç katı kadar aday mülakat ya da uygulamalı sınav sürecine alınacak.

ADALET BAKANLIĞI İKM SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adalet Bakanlığı, personel alımı sonuçlarını adaylara basılı belge ya da e-posta yoluyla bildirmeyecek. Sadece sınavlara katılmaya hak kazanan adaylar açıklanacak ve bu bilgiye yalnızca cte.adalet.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilecek.

Sonuçlar açıklandığında adaylar T.C. kimlik numaralarıyla sisteme giriş yaparak durumlarını görüntüleyebilecek. Bu noktada, sahte bilgilere veya üçüncü taraf web sitelerine karşı dikkatli olunması gerekiyor. Tüm süreç sadece resmî kanallar aracılığıyla yürütülüyor.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Başvuruların değerlendirme süreci oldukça kapsamlı bir şekilde yürütülüyor. Adaylar şu kriterlere göre sıralamaya tabi tutuluyor:

KPSS puanı (en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılır)

Mezuniyet durumu ve eğitimin başvurduğu kadroya uygunluğu

Yaş, askerlik, sağlık ve adli sicil gibi genel şartlar

Başvuru belgelerinde eksiklik ya da yanlışlık olup olmadığı

Sözlü sınavlara çağrılacak adaylar, her kadro için belirlenen kontenjanın üç katı kadar olacak. Bu nedenle KPSS puanı yüksek olan adayların şansı daha fazla olacak.